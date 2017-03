"Schöne Grüße aus Balkonien"

Mit Abdichtungstechnologien aus Flüssigkunststoff werden Balkone und Terrassen zum individuellen Urlaubstraum. Die hochwertigen Systemlösungen von Triflex schützen die Bausubstanz dauerhaft vor Nässe und Feuchtigkeit und erlauben zugleich eine attraktive Gestaltung der Oberfläche. Sie lassen sich einfach applizieren, dichten bis ins Detail ab und härten rasch aus. Zudem schützt die Versiegelung zuverlässig vor Feuchteeintrag, Moosbewuchs und Schimmelbildung. Damit steht „Grüßen aus Balkonien" nichts mehr im Wege.



Die exponierte Lage von Balkonen und Terrassen stellt hohe Anforderungen an die Dichtheit: Wechselnde Witterungseinflüsse wirken permanent auf die Oberfläche ein und hinterlassen mit der Zeit unschöne Spuren. Abplatzende Fliesen, rissige Fugen, verwitterte Holzbeläge oder sogar Moos- und Schimmelbefall können die Folge sein. Im schlimmsten Fall dringt Feuchtigkeit ein und beeinträchtigt die Bausubstanz.



Schnell, einfach, dauerhaft



Schnelle und langfristige Abhilfe schaffen die aufeinander abgestimmten Triflex-Abdichtungssysteme auf Polymethylmethacrylat-Basis (PMMA). Mit ihnen lassen sich Balkone und Terrassen zum paradiesischen Ferienort verwandeln. Das Spezialharz bewährt sich seit vielen Jahren im Neubau und bei Sanierungen. Flüssig aufgetragen, haftet das Material ohne aufwändige Vorarbeiten auf nahezu allen Altbelägen und härtet binnen 45 Minuten aus. Dank der schnellen Verarbeitung sind Abdichtungen und Beschichtungen innerhalb eines Tages möglich – in der Regel ohne Abriss, Lärm und Schmutz. Als Partner des Fachhandwerks berät Triflex die geschulten Verarbeiter von der Planung bis zur Umsetzung.



Effektiver Lösungsfinder



Um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten, sollte der Einbindung von Fugen und Anschlüssen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Auf Balkonen und Terrassen sind Bauteile wie Türen, Fenster, Durchdringungen, Bodenabläufe oder Geländerstützen die Schwachstellen der Konstruktion – bereits eine schadhafte Stelle reicht aus, um Feuchtigkeit ihren Weg ins Innere der Baukonstruktion zu ermöglichen. Hier spielt der Flüssigkunststoff seine Stärken aus. Das witterungs- und UV-beständige Harz passt sich wie eine zweite Haut an komplizierte Geometrien an und bindet sie naht- und fugenlos in die Abdichtung ein. Auch unter Fremdbelägen wie Holz, Fliesen oder Platten können spezielle Flüssigkunststoff-Systeme zum Einsatz kommen. Aufgrund der geringen Aufbauhöhe der Balkonsysteme kommen Sanierungen meist ohne bauliche Eingriffe aus. Die niedrigen Anschlusshöhen ermöglichen zudem einen barrierefreien Übergang zwischen Innen- und Außenbereich. Das Material ist in den höchsten Leistungskategorien zertifiziert und sorgt für ein effektives Arbeiten ohne Risiko.



Ein echter „Hingucker"



Aus verschiedenen Oberflächenvarianten, über 70 Farben und unzähligen Kombinationsmöglichkeiten wählen Bauherren die Variante aus, die am besten zu ihrem Wohnstil passt und die das Zuhause urlaubswürdig macht. Verschiedene Einstreuungen wie Triflex Micro Chips und Quarzsand sorgen für einen rutschhemmenden Boden sowie eine aufgelockerte Struktur. Auch Triflex Stone Design macht Oberflächen zum Hingucker: Die Mischung aus natürlichem Marmorkies und UV-beständigem Polyurea-Harz dient als Dränage und verleiht eine attraktive Optik. Nahezu unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten für den Außenboden eröffnen die innovativen Triflex Floor Tattoos. Um diese Schablonenfolien zu applizieren, verwenden Fachverarbeiter zwei Finishfarben. Die Hintergrundfarbe wird auf den Untergrund aufgebracht, danach kommt die gewünschte Folie zum Einsatz. Diese wird mit der Motivfarbe in einem anderen Ton überstrichen und wieder abgezogen. So entsteht innerhalb kürzester Zeit ein ganz persönliches Urlaubsambiente. Die Boden-Tattoos setzen optische Akzente und dienen zudem als Versiegelung, die langzeitsicher vor Witterungsschäden schützt.



Schulungen zertifizieren Verarbeiter



Triflex hat seit über 40 Jahren Erfahrung in der Abdichtung und Gestaltung von Außenräumen. Das Unternehmen schult die Fachbetriebe in speziellen Seminaren, um eine hohe Verarbeitungssicherheit zu gewährleisten. Auf der Baustelle geben Triflex Anwendungstechniker eine kompetente Einweisung und unterstützen bei der Auswahl einer maßgeschneiderten Lösung für einen optimalen Projekterfolg. Dann kann es schon morgen heißen: „Schöne Grüße aus Balkonien!"

Triflex GmbH & Co. KG

Triflex, ein Unternehmen der bauchemischen Industrie, ist europaweit führend in der Entwicklung und Anwendung von qualitativ hochwertigen Abdichtungs- und Beschichtungssystemen auf Basis von Flüssigkunststoff. Die hochwertigen Systemlösungen, z. B. für Flachdächer, Balkone, Parkdecks und Spezialprojekte wie Windkraftanlagen oder landwirtschaftliche Betriebe sowie für die Markierung von Straßen und Radwegen sind seit 40 Jahren praxiserprobt. Um bestmögliche Planungs- und Verarbeitungssicherheit zu gewährleisten, bietet Triflex seinen Kunden eine ausführliche Beratung und intensive Unterstützung an. Der Mindener Hersteller arbeitet ausschließlich im Direktvertrieb mit speziell geschulten Handwerkern zusammen. Gemeinsam mit dem verarbeitenden Fachbetrieb entwickelt Triflex maßgeschneiderte Lösungen für einen optimalen Projekterfolg. Triflex ist ein Unternehmen der Follmann-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.triflex.com.

