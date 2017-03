Neue Haut für alte Brunnen

Nach einem fast 100-jährigen Schlaf sind die zahlreichen Brunnenanlagen im Park von Schloss Babelsberg wieder zum Leben erwacht: Im Zuge einer aufwändigen Komplexerschließung ließ der Bauherr, die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, das Bewässerungssystem des Parks restaurieren. Um den Bestand der denkmalgeschützten Brunnenanlagen zu sichern, sollten die Konstruktionen mit einem dauerhaften Abdichtungssystem vor Witterungseinflüssen und eindringender Feuchtigkeit geschützt werden. Diese Anforderungen erfüllt Triflex BTS-P. Die Systemlösung auf Basis von Polymethylmethacrylatharz (PMMA) ist hydrolyse- sowie UV-beständig, passt sich filigranen Geometrien an und bildet eine naht- und fugenlose Fläche. Aufgrund dieser Eigenschaften hat die Dr. Krekeler Generalplaner GmbH, Brandenburg an der Havel, die Produkte des Flüssigkunststoffherstellers Triflex in ihrer Ausschreibung vorgegeben. Den Zuschlag für die Verarbeitung erhielten die Firmen Huschenbeth GmbH & Co. KG, Mühlhausen, und die Nüthen Restaurierungen GmbH + Co. KG, Erfurt. Gemeinsam mit dem Planer sowie Triflex-Anwendungstechnikern haben sie die Anforderungen an die Sanierung Schritt für Schritt umgesetzt.



Das Element Wasser spielt eine zentrale Rolle im Park Babelsberg nahe Potsdam: Diverse Brunnen, Bäche und Fontänen säumen die 124 Hektar große Grünanlage des gleichnamigen Schlosses, das Kaiser Wilhelm I. und seiner Frau Augusta als Sommerresidenz diente. Erbaut wurde es ab 1835 in zwei Phasen. Heute ist das im Stil englischer Gotik errichtete Schloss UNESCO-Weltkulturerbe und wird als Museum und Ausstellungsort genutzt.



Historischen Bestand erhalten



Die Versorgung der zahlreichen Wasserspiele erfolgt über ein 20 Kilometer langes, gusseisernes Leitungsnetz aus dem Jahr 1843, das vor mehr als 100 Jahren größtenteils stillgelegt wurde. Für die Sanierung und Reaktivierung hat die Stiftung einen Masterplan mit einem Budget in Millionenhöhe zur Verfügung gestellt. Damit sollen die Quellen im Babelsberger Schlosspark wieder sprudeln. Um den Bestand der historischen Brunnenanlagen nachhaltig zu sichern, war eine dauerhafte Abdichtung im Sinne des Denkmalschutzes gefragt. Da es sich um eine über mehrere Monate angelegte Gesamtsanierung des Schlosses handelte, kam ausschließlich eine Systemlösung infrage, die selbst bei wechselhafter Witterung realisiert werden kann.



Langlebige Brunnenabdichtung



Jubiläumsbrunnen, Adlerbrunnen oder Gotische Fontäne lauten die klangvollen Namen der Wasserspiele, die an verschiedenen Stellen des weitläufigen Schlossparks installiert sind. Komplizierte Bauteile und reiche Verzierungen sind die prägenden Elemente ihrer Architektur. Mit 80 m2 Grundfläche und 90 cm hohen Innenwänden stellte der Städtebrunnen die größte Herausforderung für die Verarbeiter dar. Um die Ziele der Sanierung zu erreichen, war eine Systemlösung gefordert, die alle Details wie die Zu- und Abläufe, die Rundungen sowie die Brunnenstöcke sicher in die Abdichtung einbindet. Die Instandsetzung sollte ohne bauliche Veränderungen möglich sein, um den historischen Charakter der kaiserlichen Brunnen zu erhalten. Da das Wasser im Winter abgelassen wird, war eine Lösung gefordert, die auch in der kalten Jahreszeit wirksam vor eindringender Feuchtigkeit schützt und möglichen mechanischen Beschädigungen standhält.



Hydrolysebeständige Lösung



Diese Anforderungen erfüllt Triflex BTS-P. Das praxiserprobte Abdichtungssystem ist vollflächig vliesarmiert und nimmt mögliche Bauwerksbewegungen schadlos auf. Dank hoher

Hydrolysebeständigkeit kann dauerhaft stehendes Wasser dem Bauwerk nichts anhaben. Selbst geometrisch komplizierte Aufkantungen, runde Bauteile oder filigrane Elemente bindet das flüssig aufgebrachte Harz naht- und fugenlos in die Flächenabdichtung ein. Eine zusätzliche Beschichtung sorgt dafür, dass die Fläche starken chemischen und mechanischen Belastungen standhält. Das witterungsbeständige System kann auf nahezu allen Untergründen und Materialien aufgebracht werden. Zudem ist es dampfdurchlässig und mit einem geringen Flächengewicht von unter 10 kg/m2 auch für die Applikation auf Altbelägen geeignet. Ein Abriss des Bestandes ist somit nicht erforderlich.



Dicht bis ins Detail



Schritt für Schritt haben die Verarbeiter der Huschenbeth GmbH & Co. KG, Mühlhausen, und der Nüthen Restaurierungen GmbH + Co. KG, Erfurt die Abdichtungsarbeiten an sechs Brunnenanlagen im Park Babelsberg durchgeführt. Nach dem Anschleifen des Untergrundes haben sie die Fläche mit Triflex Cryl Primer 276 grundiert. Die Abdichtung der zahlreichen Details wie die Aufkantungen der Brunnenstöcke, die Rundungen innerhalb der Brunnenbecken und wasserspeiende Skulpturen erfolgte mit dem vliesarmierten Triflex ProDetail. Aufgrund seiner vollflächigen Haftung mit dem Untergrund ist es hinterlaufsicher und bietet somit einen langlebigen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit. Zudem ist es hydrolysebeständig. Für die Flächenabdichtung kam das ebenfalls vliesarmierte Triflex ProTerra zum Einsatz. Das Harz wird satt vorgelegt, das Triflex Spezialvlies ohne Lufteinschluss eingearbeitet und eine zweite Schicht der 2komponentigen Abdichtung aufgetragen. Die Systemkomponente ist beständig gegen in der Luft und im Regenwasser vorkommende Medien – somit sorgt sie für eine extrem widerstandsfähige Flächenabdichtung. Als Schutz- und Verschleißlage wurde Triflex ProFloor aufgetragen. Für die Versiegelung verwendeten die Sanierungsspezialisten Triflex Cryl Finish 205 mit feiner Quarzsandeinstreuung.



Nachhaltig saniert, dauerhaft dicht



„Für dieses Projekt war Triflex die maßgeschneiderte Lösung, weil sich der Flüssigkunststoff funktional und optisch ansprechend in den historischen Bestand einfügt“, zieht Bauleiter Frank Meise von der Erfurter Fachfirma Nüthen zufrieden Bilanz. „Die eingesetzten Materialien werden den hohen Ansprüchen in vollem Umfang gerecht, und die erzielten Oberflächen entsprechen voll und ganz den Erwartungen des Bauherrn.“ Nach der Instandsetzung ist der Bestand des Städtebrunnens, des Jubiläumsbrunnens, des Adlerbrunnens, der Gotischen Fontäne, der Reiherfontäne sowie der Wasserspiele im Pleasureground dauerhaft gesichert. Im Sinne des Denkmalschutzes nachhaltig saniert, setzen die historischen Bauwerke wieder strahlende Akzente im Babelsberger Schlosspark.

Triflex GmbH & Co. KG

Triflex, ein Unternehmen der bauchemischen Industrie, ist europaweit führend in der Entwicklung und Anwendung von qualitativ hochwertigen Abdichtungs- und Beschichtungssystemen auf Basis von Flüssigkunststoff. Die hochwertigen Systemlösungen, z.B. für Flachdächer, Balkone, Parkdecks und Spezialprojekte wie Windkraftanlagen oder landwirtschaftliche Betriebe sowie für die Markierung von Straßen und Radwegen sind seit 40 Jahren praxiserprobt. Um bestmögliche Planungs- und Verarbeitungssicherheit zu gewährleisten, bietet Triflex seinen Kunden eine ausführliche Beratung und intensive Unterstützung an. Der Mindener Hersteller arbeitet ausschließlich im Direktvertrieb mit speziell geschulten Handwerkern zusammen. Gemeinsam mit dem verarbeitenden Fachbetrieb entwickelt Triflex maßgeschneiderte Lösungen für einen optimalen Projekterfolg. Triflex ist ein Unternehmen der Follmann-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.triflex.com.

