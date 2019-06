Pressemitteilung BoxID: 755632 (trifelsland.de / Südliche Weinstrasse Annweiler am Trifels e.V.)

Familienspaß im Trifelsland

Kinderprogramm in den Sommerferien

Von wegen Langeweile in den Ferien! Im Trifelsland wird einiges geboten, vor allem in den Sommerferien.



Der Familienspaß in den Sommerferien beginnt mit Lamas erleben der Familie Klotz am 01.07.2019 um 10.30 Uhr Anmeldungen nimmt die Familie Klotz unter der 06346-9894886 entgegen. Weitere Termine sind am 08.07.2019, 15.07.2019, 17.07.2019, 22.07.2019, 29.07.2019 und am 05.08.2019.



Die Reiterfreizeit auf der Reitanlage von Axel Pelz in Gossersweiler-Stein findet vom 01.07 bis 03.07.2019 statt. Die Kinder können hierbei von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr Pferde und Ponys hautnah erleben. Weitere Termine sind vom 15.-17.07.2019 und vom 22.-24.07.2019, sowie das Reiterlager am 04.07.2019, am 18.07.2019 und am 25.07.2019. Anmeldungen für die Reiterfreizeiten und die Reitlager werden unter der 0172-9542130 entgegengenommen.



Der Trifelsverein bietet auch in diesem Jahr wieder Kinderführungen auf der Burg Trifels an. Die Termine hierfür sind der 02.07.2019, 09.07.2019, 16.07.2019, 23.07.2019, 30.07.2019 und der 06.08.2019. Die Führungen beginnen jeweils um 11.00 Uhr. Ein weiteres mittelalterliches Abenteuer erwartet die Kinder am 07.07.2019 auf der Burg Trifels bei einem Erlebnistag unter dem Motto „Von Rittern, Edelfrauen, Minnesängern und einfachen Leuten“. Weitere Erlebnistage zu diesem Thema finden am 21.07.2019 und am 04.08.2019 statt. Anmeldungen werden unter der 06346-8470 oder im Büro für Tourismus unter der 06346-2200 entgegengenommen.



Was müssen das für Bäume sein… auf die wir Klettern. Die Antwort auf diese Frage wird am 03.07.2019 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr in Eußerthal geklärt. Treffpunkt ist der Waldparkplatz in Eußerthal. Anmelden können Sie sich unter siegfried.weiter@wald-rlp.de. Ein weiterer Termin um dieser Frage auf den Grund zu gehen, ist am 05.07.2019.



Im Wild- und Wanderpark in Silz sind die Kinder der Natur auf der Spur am 14.07.2019. Nähere Informationen gibt es unter der 06346-5588. Die Wolfsspur auf dem Waldespfad können Sie im Rahmen einer Familienwanderung am 07.08.2019 im Wild- und Wanderpark in Silz entdecken. Anmeldungen nimmt der PWV-Annweiler unter der 06346-7449 oder der 06346-9660507 entgegen.



Die Familienführung auf dem Rundweg Weideprojekt auf dem Wingertsberg in Annweiler-Gräfenhausen findet am 01.08.2019 um 15.00 Uhr statt. Anmelden können Sie sich im Büro für Tourismus unter der 06346-2200.



Das Kinderprogramm „Kunterbunter Familienspaß an der Südlichen Weinstraße“ für 2019 ist ab sofort im Büro für Tourismus in Annweiler erhältlich.



Weitere Informationen gibt es im Büro für Tourismus in Annweiler am Trifels, Am Meßplatz 1, telefonisch unter 06346-2200 oder im Internet unter www.trifelsland.de.

