Ein Tag als Polizist

Besichtigung der Polizeiinspektion Landau

Spurensuche, Spurensicherung und Fingerabdrücke Nehmen, wie ein echter Polizist. Das alles und noch vieles mehr können Sie im Rahmen des Kinderprogrammes der Südlichen Weinstrasse am 02.07.2019 bei der Polizeiinspektion in Landau erleben. Kinder im Alter von 8 bis 16 Jahren können an diesem Tag von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr den Alltag eines Polizisten hautnah erleben. Die Kinder bekommen einen Einblick in verschiedene Aufgabenbereiche der Polizeiarbeit wie zum Beispiel die Kriminalpolizei oder die Diensthundestaffel.



Anmeldungen werden im Büro für Tourismus in Annweiler am Trifels entgegengenommen.



Weitere Informationen gibt es im Büro für Tourismus in Annweiler am Trifels, Am Meßplatz 1, telefonisch unter 06346-2200 oder im Internet unter www.trifelsland.de.

