TrendSet Winter 2019: Die Interiors & Lifestyle Trends im Frühjahr/Sommer 2019!

Wo findet man die Trends aus dem Interiors & Lifestyle Bereich für Frühjahr/Sommer 2019 als erstes im neuen Jahr? Auf der TrendSet Winter 2019! Vom 3. bis 5. Januar 2019 ist es wieder soweit. Die TrendSet öffnet ihre Messetore in München und zeigt, was im Frühjahr/Sommer 2019 angesagt ist.



Frühjahr und Sommer 2019 sind geprägt von unterschiedlichsten Designrichtungen. Modern, puristisch, rural, üppig, künstlerisch oder bunt – möglich ist, was gefällt und Freude am Wohnen und Leben bereitet. Bereits kurz nach Neujahr zeigen auf der 113. TrendSet in München Aussteller aus rund 40 Ländern der Welt mit ihren circa 2.000 Marken und Kollektionen, welche Trends uns im Interiors & Lifestyle Bereich zur warmen Jahreszeit erwarten. In 14 Interiors & Lifestyle Fair Areas und vier Topic Areas können Fachbesucher die neuen Produkte entdecken und direkt ordern.



Neben den etablierten Topic Areas TrendSet Country & Style, TrendSet Newcomer und TrendSet Bijoutex ist die TrendSet Fine Arts jetzt zum zweiten Mal dabei. Nach ihrem erfolgreichen Start zur TrendSet Sommer 2018 zeigt diese Topic Area auch auf der TrendSet Winter 2019 Einzelwerke und Serien zeitgenössischer Künstler zum aktuellen Zeitgeist. Wieder dabei ist auch die Topseller Area, in der Aussteller direkt im Eingang West ihre erfolgreichsten Produkte der Saison präsentieren. Manche Firmen haben auch schon Preview Artikel für den Herbst/Winter 2019 mitgebracht, die auf der Messe bereits jetzt geordert werden können. Und die TrendSet hält dieses Mal ein besonderes Schmankerl bereit: Das Parken ist zur TrendSet Winter 2019 kostenfrei.



Die TrendSet Winter 2019: Wo? Wann? Was kostet der Eintritt?



TrendSet – 113. Internationale Fachmesse für Interiors, Inspiration und Lifestyle

von Donnerstag, 3. Januar bis Samstag, 5. Januar 2019

auf dem Messegelände der Messe München

in den Hallen B1 bis B4 und C1 bis C4.



Öffnungszeiten:

Donnerstag: 9.00 – 18.00 Uhr

Freitag: 9.00 – 18.00 Uhr

Samstag: 9.00 – 17.00 Uhr



Preise:

Tageskarte: 17,00 €

Dauerkarte: 23,00 €

