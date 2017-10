Kreuzfahrt-Kombinationen boomen

Erst mit einem Kreuzfahrtschiff in See stechen und danach einen Städtetrip oder Badeurlaub anhängen: Kombinationsangebote stehen hoch im Kurs. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Travelzoo (NASDAQ: TZOO) unter 1.472 Reiseinteressierten zu Kreuzfahrttrends.



Stadt, Strand, Land: Kreuzfahrten im Paket

Das Interesse an Kreuzfahrten ist groß – vor allem an kombinierten Angeboten. Eine Schiffsreise in Verbindung mit einem Städtetrip (51 Prozent), mit einem anschließenden Badeurlaub (45 Prozent) oder eine Kombination von Kreuzfahrt und Rundreise (36 Prozent) sind die meistgenannten Wünsche für einen künftigen Urlaub auf dem Meer. „Wir verfolgen diesen Trend mit großem Interesse“, sagt Christian Smart, Geschäftsführer von Travelzoo Deutschland. „Unser erstes Kombinationsangebot haben wir bereits vor gut sieben Jahren veröffentlicht. Seitdem stieg die Nachfrage kontinuierlich, so dass wir alleine 2017 über 30 Reiseangebote aus Kreuzfahrt und weiteren Urlaubskomponenten wie zum Beispiel einem Städtetrip veröffentlicht haben. 2016 waren es noch gut 20.“



Mit Blick auf die Rangliste der spannendsten Kreuzfahrtrouten sind vor allem die norwegischen Fjorde und das Mittelmeer beliebt (je 37 Prozent). Wer in den Norden aufbricht, verbringt in der Regel noch einige Tage in der Hansestadt Hamburg, bevor er an Bord geht. Oft wird solch ein Städtetrip mit einem Musical-Besuch verbunden. Bei einer Tour durch das Mittelmeer locken längere Aufenthalte in Venedig, Rom oder Barcelona.



Auch die Karibik wird gerne per Kreuzfahrtschiff erkundet (35 Prozent). Hier bietet sich vor allem die Kombination mit einer Rundreise durch Florida an. In dem US-Sonnenstaat ist für jeden Geschmack etwas dabei: von urbanem Flair in der Millionen-Metropole Miami und Freizeitspaß in Orlando bis hin zu zahlreichen Traumstränden. Überdies sind die Koralleninseln Florida Keys und Key West gefragt. Naturfreunde besuchen einen der zahlreichen Nationalparks wie zum Beispiel die Everglades.



Mit 21 Prozent sind zudem die Kanaren ein begehrtes Schiffsreiseziel. Diese Routen starten in der Regel von Gran Canaria. Mit fast 60 Kilometern Strand ist die drittgrößte der Kanarischen Inseln für einen kombinierten Badeurlaub prädestiniert. Hierfür ist außerdem das Mittelmeer mit Mallorca eine gern gebuchte Option.



Beratung und Angebot

Die meisten Schiffsreise-Fans haben ihre jüngste Kreuzfahrt online gebucht (45 Prozent). Doch auch das Reisebüro ist gefragt (39 Prozent). Hauptargument ist hier nicht der beste Preis (5 Prozent). Im Vordergrund steht vielmehr der Gedanke, einen Ansprechpartner zu haben, falls etwas schief gehen sollte (44 Prozent). Knapp einem Drittel ist insbesondere die persönliche Beratung wichtig. Bei dieser erwarten Urlauber vor allem Tipps zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis, zur idealen Reisezeit für ihre Wunschroute oder zu lohnenden Ausflügen. Dazu sei ein Überblick über alle Angebote auf dem Markt wünschenswert.



Zur Studie

Für die Studie befragte Travelzoo im September 2017 online 1.472 seiner reiseinteressierten Mitglieder. Zum Teil waren Mehrfachantworten möglich, diese Angaben sind nicht kumulativ.

Travelzoo (Europe) Ltd

Travelzoo® bietet seinen 28 Millionen Mitgliedern Angebote aus erster Hand und einmalige Erlebnisse. Weltweit recherchieren unsere Deal-Experten nach herausragenden Angeboten und veröffentlichen nur die besten. Mit mehr als 25 Büros weltweit sind wir bei ausgezeichneten Reise-, Unterhaltungs- und Lifestyle-Erlebnissen am Puls der Zeit. Seit mehr als 15 Jahren arbeiten wir mit über 2.000 Top-Reiseanbietern zusammen. Unsere langjährigen Beziehungen ermöglichen uns den Zugriff auf die besten Angebote.



Travelzoo und Top 20 sind registrierte Trademarks von Travelzoo. Alle anderen Namen sind Trademarks und/oder registrierte Trademarks der jeweiligen Eigentümer.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren