Trenddestination Bali neu entdecken

Klassische Höhepunkte und besondere Erlebnisse auf der Insel der Götter

Paradiesisch und weltoffen, authentisch und lebendig. Wie auch immer man Bali beschreiben mag, die Tropeninsel ist auch in Zeiten des Tourismus sich selbst treu geblieben. Zahlreiche Zeremonien werden das ganze Jahr über abgehalten und überall sieht man Balinesen mit Opfergaben. Die Landschaft im Inselinneren ist geprägt von Reisterrassen und wenn diese in einem saftigen Grün leuchten, ist es ein Fest für die Sinne. Kleinere und größere Buchten bieten erstklassige Bademöglichkeiten, an feinem weißem Sandstrand oder am schwarzen Lavastrand. Auch kulinarisch hat Bali einiges zu bieten. Von ausgefallenen Gerichten wie Salat mit Erdnusssauce bis hin zu Ente mit balinesischem Gewürz hat diese Insel eine große Bandbreite an Leckereien, durch die es sich zu schlemmen lohnt.



Der auf Erlebnisreisen spezialisierte Reisevermittler Travelcowboy bietet eine 2-wöchige private Bali Rundreise an, die neben klassischen Höhepunkten auch besondere Erlebnisse wie eine Wanderung zum Wasserfall und einen Kochkurs beinhaltet. 2 verschiedene Strände und 2 Inlandsaufenthalte werden auf dieser Reise perfekt miteinander kombiniert. Privat geführte Ausflüge und Transfers sorgen für einen entspannten Reiseablauf.



Weitere Informationen unter: https://travelcowboy.de/angebot/bali-individualreise



15 Tage privat geführte Bali Rundreise ab 1058 € pro Person in 2019.

