Travelcowboy bietet Bali Reise für Erlebnis- und Erholungssüchtige an

„Ich möchte im Urlaub etwas erleben, raus aus dem Alltagstrott. Aber erholen möchte ich mich auch. Nur nicht ständig am Strand liegen.“ So oder so ähnlich klingt es oft, wenn Antje Gaedt von dem Reisevermittler Travelcowboy Anfragen bekommt. „Meine Kunden suchen einzigartige Reiseerlebnisse, Strand statt Straßenbahn. Sie möchten Freiheit und das Leben mit allen Sinnen spüren und erleben“, so Gaedt.



Aus einer ähnlichen Kundenanfrage heraus ist eine private Bali Rundreise entstanden. Eine Reise für all diejenigen, die Abwechslung suchen, das Urlaubsland entdecken möchten und gleichzeitig Zeit für Erholung am Strand suchen. Eine Mischung aus klassischen Sehenswürdigkeiten und weniger bekannten Regionen und Erlebnissen.



Beim Kochkurs lernt der Besucher viel über die Kultur Balis und bekommt einen Einblick in das balinesische Leben. „Du kommst in einen Hof mit mehreren Gebäuden und mit Feldern und Wiesen dahinter, die Familie lebt dort und der Kochkurs ist richtig gut und megalecker….und Du bekommst ganz viele Informationen dort über das Leben auf dem Land, sehr unterhaltsam.“



Eine Wanderung zum Wasserfall bietet Fotografen und Instagrammern tolle Fotomotive und die Guides kennen natürlich die besten Spots für das perfekte Foto. „Sie führen dich durch Plantagen und Wege, die Du alleine schwer finden würdest.“



Eine Tempeltour in Ubud bietet Einblicke in das spirituelle Bali. Diese Tour ist einfach großartig, die Besucher können sich auch selbst segnen lassen. „Diese Tour ist etwas ganz Besonderes und ein ganz anderes Erlebnis, als wenn Du nur selbst durchläufst.“



Auch klassische Sehenswürdigkeiten wie der Tanah Lot Tempel und die Reisterrassen von Jatiluwih stehen auf dem Programm. Immer begleitet von einem privaten fachkundigen Guide.



„Ich finde, in Amed gibt es den schönsten Sonnenaufgang auf Bali“, so Antje Gaedt, Inhaberin von Travelcowboy. Früh morgens leuchtet die Sonne knallrot über dem Horizont, wenn die Fischerboote langsam zurückkommen. Es lohnt sich also hier früh aufzustehen. Amed ist eine der weniger besuchten Regionen auf Bali mit bunten Booten am Strand und einem vorgelagerten Korallenriff.



Die Bali Reise ist täglich nach Verfügbarkeit buchbar. Persönliche Wünsche werden gerne berücksichtigt und eingeplant.



Travelcowboy ist ein spezialisierter Reisevermittler für private Reisen nach Maß und Reisen in kleinen Gruppen. Wichtig bei allen Reisen ist das intensive Erleben vor Ort, Natur und Kultur entdecken und Einheimischen begegnen, das Ganze gerne gewürzt mit einer Prise Abenteuer. Antje Gaedt, Inhaberin von Travelcowboy, ist bereits mehrfach nach Bali gereist. „Bali ist trotz des Tourismus authentisch und sich selbst treu geblieben. Die Balinesen haben stets ein Lächeln auf den Lippen und freuen sich über Besucher. Die balinesische Küche ist vorzüglich und die Landschaft und Kultur einfach großartig.“



Die Bali Reise dauert 15 Tage und kostet ab 1058 € pro Person im Doppelzimmer. Sie ist täglich nach Verfügbarkeit buchbar.



Weitere Informationen zu der Bali Reise unter https://travelcowboy.de/angebot/bali-individualreise





