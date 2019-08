Pressemitteilung BoxID: 763417 (Travelcowboy UG (haftungsbeschränkt))

Kenia abseits des Massentourismus

Eine Reise in das unbekannte Kenia

Auch im klassischen Safariland Kenia gibt es sie noch, die Geheimtipps zur Tierbeobachtung in weniger frequentierten Nationalparks. Wer individuell unterwegs sein möchte und Abenteuergeist besitzt, ist in der Region rund um den Mount Kenia weiter im Norden des Landes gut aufgehoben.



Der Meru Nationalpark weist eine einzigartige Natur mit einer verzweigten Flusslandschaft auf. In dieser zerklüfteten Wildnis findet sich eine große Artenvielfalt mit Leoparden, Löwen, Elefanten, Flusspferden und einer Vielzahl an Vogelarten. Im Samburu National Reserve findet man Großwild, das nur in dieser Gegend vorkommt. Tierarten wie die Gerenuk Antilope oder die seltene Netzgiraffe mit ihrer stark ausgeprägten Fellfärbung können neben Elefanten, Geparden und Hyänen hier beobachtet werden.



In dieser Region lebt eine Massai Community, die in der Nähe ihres Dorfes eine kleine Lodge errichtet und 80 % ihres Landes als Naturschutzgebiet zur Verfügung gestellt hat. Das Gebiet ist jetzt ein Paradies für Wildtiere. Ein Aufenthalt bei den Massai ist ein ganz besonderes Erlebnis und gibt Einblicke in die Kultur des Volksstammes. Auf einer Wandersafari erfahren Besucher mehr über den Lebensraum der Tiere und die Geschichten der Massai. Abenteuerlustige können auch eine Tageswanderung vor Ort unternehmen. Wer mag, der kann das Dorf besuchen, um mehr über die Kultur zu erfahren. Es kann sogar ein traditionelles Ziegenessen arrangiert werden.



Eine Wanderung im Aberdare Nationalpark bietet landschaftliche Höhepunkte mit einem gewissen Nervenkitzel. Wasserfälle, dichte Bergwälder und alpine Moorlandschaften beherbergen zahlreiche Wildtiere, unter anderem zwei besondere Bewohner: Der schwarze Panther und die schwarze Servalkatze. Aufgrund der dichten Vegetation bekommt man hier die Tiere allerdings selten zu Gesicht. Dafür punktet die Natur mit atemberaubender Szenerie.



Nach all den abenteuerlichen Erlebnissen sind ein paar Tage Erholung am Strand genau das Richtige. In einem kleinen Fischerdorf mit Swahili-Charme an Kenias Südküste lässt sich abseits der großen Hotelburgen in einer kleinen Bungalowanlage herrlich entspannen. Unweit von fünf netten Öko-Cottages legen die Fischer mit ihren Segelbooten an, das frische Abendessen ist also garantiert.



Eine deutschsprachig privat geführte Kenia Reise führt Besucher abseits der Touristenmassen und bietet faszinierende Einblicke in die Natur, Kultur der Massai und einzigartige Tierwelt des Landes.



Diese Kenia Reise gibt es bei dem auf Erlebnisreisen spezialisierten Reisevermittler Travelcowboy zu buchen. Die Unterkünfte der Reise befinden sich im Mittelklassebereich. Hier wurde Wert auf landestypische und authentische Unterkünfte gelegt. Persönliche Wünsche, wie einen geänderten Reiseverlauf oder höherwertigere Lodges, können in die Privatreise mit eingebaut werden.



Informationen zu der Reise gibt es unter https://travelcowboy.de/angebot/individualreise-unbekanntes-kenia



