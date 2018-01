Krönender Abschluss einer wegweisenden Neugestaltung

Eine Hotel-Ikone in neuem Glanz: Im fünften und vorerst letzten Schritt der umfassenden Modernisierung des Travel Charme Kurhaus Binz auf Rügen wurde nun auch der Wellness-Bereich neu gestaltet. Auf 1.500 Quadratmetern erleben die Gäste jetzt erlesenen Spa-Genuss in einem Ambiente ästhetischer Eleganz. Bekannte Elemente des bisherigen Dekors blieben bewusst erhalten und wurden durch frische Akzente und moderne Highlights neu in Szene gesetzt. Die Grande Dame unter den Hotels auf Rügen in legendärer Bäderarchitektur gehört zu den berühmtesten und meistfotografierten Gebäuden der gesamten Ostseeküste und verfügt neben dem Spa-Bereich auch über einen Innenpool mit verbundenem Außenbecken und eine vielfältige Saunalandschaft.



Insel der Ruhe



Ein neu geschaffener, repräsentativer Zugangsbereich führt die Gäste des Travel Charme Kurhaus Binz jetzt ins Schwimmbad und zur Saunawelt. Davon getrennt das Spa-Foyer mit angrenzendem Wintergarten: Hier genießen die Gäste nun exklusive Ruhe vor und nach ihren Treatments und werden mit Teezeremonien, frischem Obst oder Infused Water verwöhnt. Herzstück dieses Bereichs ist die Entspannungsinsel mit Schaukelstühlen, muschelartigen, geflochtenen „Iglus“ und Wollfilz-Hockern in der Anmutung von Steinfindlingen. Die großen geschwungenen Spiegelflächen blieben erhalten und wurden durch eine Steinwand mit stylishem Elektro-Kamin ergänzt – eine wunderbar-warme Ergänzung zum wollweißen Hochflor-Teppich. Wie in vielen anderen Bereichen des Hauses erzählen Schwarzweiß-Fotos aus den Goldenen Zwanzigern die glamouröse Geschichte der Hotel-Legende.



Entspannung unterm Sternenzelt



Neues Highlight des Luxus-Spas ist die Private Suite mit Doppelbadewanne in Yin&Yang-Form. In zwei Einzelbecken gegenüberliegend relaxen Paare hier bei Klangwellenmassage und farbigem Unterwasserlicht. Über ihnen wölbt sich eine goldfarbene Sternenkuppel. Kerzenlicht, schimmernde Lurex-Vorhänge und ein Fotodruck des weiten Binzer Sandstrands unterstreichen das Ambiente herrlicher Ruhe. Partner-Massageliegen stehen für exklusive Treatments bereit sowie eine Liege-Ecke für die genussvolle Entspannung davor und danach. Die weiteren Behandlungsräume des Wellnessbereichs erhielten ebenfalls ein Facelift.



Dezente Eleganz, funkelnde Akzente



Das neue Kurhaus-Design spiegelt sich jetzt auch in den Farben und Materialien des Spas wider: Bestehende Elemente in gekalkter Eiche wurden durch dunkle Eiche im Holzdekor des Bodens kontrastiert. Metallische Glimmerstrukturen der hochwertigen mineralischen Wand-Beläge unterstreichen den dezent eleganten Charakter. Als funkelnde Eyecatcher heben sich extravagante Wandleuchten dekorativ von den dunklen Flächen ab. Edle Kosmetik- und Pflegeprodukte werden jetzt in offenen Vitrinen präsentiert, wo die Gäste nach Lust und Laune shoppen und ihr Lieblingsprodukt – hübsch verpackt – mit nach Hause nehmen können.



Wärmewelt in ägyptischem Style



In der modernisierten Sauna-Landschaft blieb der hochwertige ägyptische Stil mit der bekannten Nofretete-Skulptur erhalten. Wie im Schwimmbad taucht moderne LED-Technik die Räume in ein wohltuendes blaues Licht, akzentuiert von ausgewählten edlen Leuchten. Zwischen Dampf- und Schwitzbädern, Saunen und Wärmebänken, Kneipp-Fußbädern und Erlebnisduschen strahlen die Wandflächen in gebrochenem Weiß mit lasierten Flächen in Blau und Sand. Eine Oase der Ruhe mit erfrischendem Freiluftbereich.



„Wir sind begeistert von der wunderschönen Anmutung des neuen Spa-Bereichs und der reibungslosen Realisierung durch alle beteiligten Partner in Design und Handwerk“, so Hoteldirektor Rolf Haug. „Ausdrücklich danken wir der Stuttgarter Firma Maden GmbH, unter deren Regie das wegweisende neue Design dieser Ikone der Bäderarchitektur umgesetzt wurde. In drei Jahren und fünf Bauabschnitten wurde ein Meilenstein geschafft und die große Tradition des Kurhaus Binz zukunftsfähig gemacht.“



Über das Travel Charme Kurhaus Binz



Das Travel Charme Kurhaus Binz – die Hotellegende der Insel Rügen - verbindet Geschichte und Gegenwart auf perfekte Art und Weise. In herausragender Lage an der berühmten Strandpromenade des Ostseebads Binz bietet das Hotel seinen Gästen den Komfort des 21. Jahrhunderts mit dem Glanz historischer Bäderarchitektur. Durch die Wiedereröffnung 2001 ließen die Travel Charme Hotels & Resorts das legendäre Domizil wieder auferstehen. Mit den seit 2015 durchgeführten Modernisierungsarbeiten bieten die Restaurationen, der Empfangsbereich sowie die 137 Zimmer, Junior Suiten und Suiten des Hauses eine entspannte, unaufdringliche Atmosphäre für jedermann - traumhaft nostalgisch und topmodern zugleich.

Alle weiteren Informationen zum Angebot des Hauses unter www.travelcharme.com.

Travel Charme Hotel GmbH

Der Name Travel Charme Hotels & Resorts steht für eine einzigartige Kollektion von derzeit elf individuellen Urlaubshotels der Vier- bis Fünf-Sterne-Kategorie in Deutschland und Österreich. Die Hotels befinden sich an der Ostsee in Kühlungsborn, auf der Halbinsel Fischland-Darß sowie auf den Inseln Rügen und Usedom. Ein weiterer Standort ist Wernigerode im Harz. In Österreich liegen die Hotels am Achensee in Tirol, im Kleinwalsertal und in Werfenweng im Salzburger Land. Travel Charme Hotels & Resorts sind heute Inbegriff für Qualität, persönliche Atmosphäre und höchste Servicequalität - und das gepaart mit exzellenter Gastronomie sowie einem umfangreichen Wellness- und Aktivangebot.



Mehr Informationen unter www.travelcharme.com.



