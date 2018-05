25 Jahre Travel Charme Hotels & Resorts: Große Jubiläumsgala im Kurhaus Binz auf Rügen

25 Jahre unvergessliche Geschichte: Die Travel Charme Hotels & Resorts blicken auf ein spannendes Vierteljahrhundert zurück. Das möchte die aus insgesamt elf Häusern an der Ostsee, im Harz und in Österreich bestehende Kollektion gebührend feiern und lädt dazu am 16. Juni 2018 zur exklusiven Jubiläumsgala in die Grande Dame der Hotels auf Rügen ein: Das Travel Charme Kurhaus Binz verbindet Geschichte und Gegenwart und bildet damit die perfekte Kulisse für dieses besondere Event.



Ein Abend der Extraklasse

Es ist ein Ort mit Tradition: Das 1908 eröffnete Kurhaus Binz war schon von Beginn an Schauplatz rauschender Ballnächte. Auch am 16. Juni 2018 empfängt es seine Gäste mit einem eindrucksvollen Programm. Kulinarisch wird eine Geschmacksreise der besonderen Art geboten: Die Auswahl zwischen einem klassisch gesetzten Vier-Gang-Menü oder dem zwanglosen Flanieren entlang der Vielzahl von gastronomischen Buffet-Stationen lässt keinen Wunsch unerfüllt.



Das ausgezeichnete Frauen-Quartett „Salut Salon“ sorgt für den musikalischen Höhepunkt des Abends: Das kammermusikalische Quartett aus Hamburg begeistert Jung und Alt in der Formation Klavier, Cello und zwei Violinen. Die vier Frauen interpretieren klassische Stücke neu und spielen Volks- und Filmmusik, eigene Chansons, Tango, Popmusik sowie Jazz. Im Anschluss können die Gäste das Tanzbein zu den rhythmischen Klängen der „Soulisten“ schwingen. Als Highlight des Abends findet gegen Mitternacht eine Tombola mit attraktiven Preisen statt. Mit etwas Glück können die Galabesucher einen Mini Cooper, eine einwöchige Kreuzfahrt auf der MS Europa oder eine Woche Aufenthalt in einem der Travel Charme Hotels gewinnen. Die Atmosphäre des traditionsreichen Hauses sowie die erstklassige Unterhaltung bescheren ein Erlebnis, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.



Tickets für den großen Abend

Die Karten für die Jubiläumsgala sind limitiert. Interessierte können sich die Tickets telefonisch unter +49 (0) 38393 14 081 oder per E-Mail unter kurhaus-binz@travelcharme.com sichern.



Die Grande Dame - das Travel Charme Kurhaus Binz auf Rügen:

In herausragender Lage an der berühmten Strandpromenade des Ostseebads Binz bietet das Hotel mit seinen historischen Mauern heute den Komfort des 21. Jahrhunderts mit dem Glanz traditioneller Bäderarchitektur. Durch die Wiedereröffnung des Kurhauses im Jahr 2001 ließen die Travel Charme Hotels & Resorts das legendäre Domizil wieder auferstehen. Der Empfangsbereich sowie die Zimmer und Suiten des Hauses bieten eine entspannte Atmosphäre - traumhaft nostalgisch und modern zugleich.

Travel Charme Hotel GmbH

Der Name Travel Charme Hotels & Resorts steht für eine einzigartige Kollektion von derzeit elf individuellen Urlaubshotels der Vier- bis Fünf-Sterne-Kategorie in Deutschland und Österreich. Die Hotels befinden sich an der Ostsee in Kühlungsborn, auf der Halbinsel Fischland-Darß sowie auf den Inseln Rügen und Usedom. Ein weiterer Standort ist Wernigerode im Harz. In Österreich liegen die Hotels am Achensee in Tirol, im Kleinwalsertal und in Werfenweng im Salzburger Land. Travel Charme Hotels & Resorts sind heute Inbegriff für Qualität, persönliche Atmosphäre und höchste Servicequalität - und das gepaart mit exzellenter Gastronomie sowie einem umfangreichen Wellness- und Aktivangebot. Anfang 2018 übernahm die Hirmer Gruppe als neuer Eigentümer die Travel Charme Hotels & Resorts. Sympathisch, authentisch und mit überragender Servicequalitä¨t steht das Münchener Familienunternehmen seit mehr als einem Jahrhundert für individuelle Lebensart und höchste Ansprüche. Die Travel Charme Hotels & Resorts passen mit ihrem erstklassigen Ruf und ihrer Hochwertigkeit hervorragend zur Marke Hirmer und den Geschäftsbereichen Immobilien und Männermode der Unternehmensgruppe.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren