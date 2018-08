Jahrtausende alte Technik im neuen Gewand

Eine der ältesten Behandlungsmethoden bei Schmerzen und Verspannung ist das Schröpfen. Schon seit Tausenden von Jahren nutzen Menschen den Unterdruck, der Haut und Faszialschichten anhebt und so für mehr Raum im Gewebe sorgt. Dadurch wird ein besseres Gleiten der einzelnen Schichten möglich. Mit den neuen RockPods von RockTape, dem Weltmarktführer im Bereich Taping bietet Transatlantic Fitness, der Functional Training Experte, ganz moderne Schröpfköpfe, die aus medizinisch geeignetem Silikon gefertigt sind und sich für den medizinisch professionellen Einsatz ebenso eignen, wie für die Anwendung im Sport-, Beauty- und Wellnessbereich.



Jeder RockPod lässt sich in zwei unterschiedlichen Intensitäten nutzen (Medium und Strong). Die speziell geformten Griffe ermöglichen eine gezielte Mobilisation des Gewebes. Durch zwei verschiedene Größen der Pods (57 und 67 Millimeter Durchmesser), lässt sich nahezu jeder Bereich des Körpers bearbeiten. Sie eignen sich besonders zur Kombination mit aktiven Bewegungen. Der Einsatz von RockRub oder Massageölen erlaubt ein problemloses Verschieben der RockPods auf der Haut.



Ob in der Praxis, im Fitnessstudio oder auf Reisen, RockPods können die Regeneration beschleunigen und die Mobilität verbessern. Ein Set besteht aus vier kleinen und vier großen Pods, die in einer EVA-Transporttasche mit Zip-Verschluss geliefert werden. Ein detaillierter Quick Start Plan hilft bei den ersten Anwendungen.

Transatlantic Fitness GmbH

Transatlantic Fitness ist der Functional Training Experte auf dem Markt und hat sich zur Aufgabe gemacht, innovative Trainingskonzepte und -geräte im europäischen Raum zu etablieren. Die Kunden profitieren von jahrelanger Erfahrung und Fachwissen sowie einer professionellen, ganzheitlichen Beratung und Betreuung. Dabei fußt die 360°-Unternehmensphilosophie auf den Säulen: Hardware (Trainingsgeräte), Software (Trainerausbildung) und Implementierung (Marketing und Konzeption). Als exklusiver Produkt- und Ausbildungspartner ist Transatlantic Fitness an mehreren Standorten in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Italien vertreten und ist exklusiver Produkt- und Ausbildungspartner von TRX®, RockTape®, Dynamax, Let's Bands, TriggerPoint™, FUNS, Phantom Athletics, Queenax, Hyperice, PowerDot und HoldStrong.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren