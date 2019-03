Tradegate AG stellt Jahresabschluss 2018 fest

20.03.19

Der Aufsichtsrat der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank hat in seiner heutigen Sitzung den testierten Jahresabschluss der Gesellschaft festgestellt. Gegenüber den am 25.1.2019 gemeldeten vorläufigen Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung hat sich keine Änderung mehr ergeben. Nach Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken und Steuern ergibt sich ein ausschüttungsfähiger Jahresüberschuss von rund 17,19 Mio. €, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresergebnis von ca. 10,4 % entspricht. Vorstand und Aufsichtsrat werden daher der Hauptversammlung eine von 0,63 € auf 0,67 € je Aktie erhöhte Dividende vorschlagen.



Getragen war das gute Geschäftsjahr von den wiederum gestiegenen Umsätzen als Market Specialist an der TRADEGATE EXCHANGE. Die Anzahl der einzelnen Geschäftsabschlüsse erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 13,67 % auf 16.370.936 Transaktionen. Das damit verbundene Geschäftsvolumen stieg sogar um 18,77 % auf 112,2 Milliarden €. (In der am 25.1.2019 vorab gemeldeten Zahl von 105 Milliarden € waren die Dezember-Umsätze noch nicht enthalten.)



Aufgrund der gegenüber den Rekordmonaten im Vorjahr deutlich gesunkenen Umsätze im Januar und Februar des laufenden Geschäftsjahres, anhaltendem Margendruck und umfangreichen Investitionen, geht der Vorstand für 2019 von einem leichten Rückgang des Geschäftsergebnisses aus.



Der vollständige Jahresabschluss ist unter www.tradegate-ag.de einsehbar.

