Weltpremiere für Toyota Corolla Touring Sports

Neue kompakte Modellgeneration auf TNGA-Plattform

Modellreihe folgt der neuen dualen Toyota Hybridstrategie

Größte Beinfreiheit seiner Klasse im Fond





Der neue Toyota Corolla Touring Sports feiert seine Weltpremiere auf dem diesjährigen Pariser Automobilsalon (4. bis 14. Oktober 2018): Nach dem Debüt der sportlich-kompakten, fünftürigen Schrägheckvariante im Frühjahr in Genf wächst die neue Corolla Familie um einen vielseitigen Kombi. Das in Europa entwickelte Modell ist der perfekte Begleiter für Autofahrer, die auf der Suche nach Funktionalität ohne Kompromisse sind.



Mit der Baureihe debütiert im ersten Quartal 2019 auch die neue duale Toyota Hybridstrategie. Neben einem konventionellen Benzinmotor stehen für die Baureihe gleich zwei Hybridantriebe zur Wahl. Alle Varianten profitieren dabei von einem leisen und intuitiven Fahrverhalten, das auf der GA-C-Plattform der neuen Toyota New Global Architecture (TNGA) fußt.



Der neue Corolla Touring Sports verfügt über McPherson-Federbeine an der Vorderachse und eine neue Mehrlenker-Hinterachse, neue Stoßdämpfer-Ventiltechnik und erstmals eine adaptive Aufhängung (Adaptive Variable Suspension – AVS). Die tiefe Einbauhöhe des Motors, der niedrige Hüftpunkt der Sitze und die Anordnung der Hybridbatterie unter den Rücksitzen sichern einen niedrigen Schwerpunkt und fördern Handling und Agilität des Fahrzeugs.



Für Premium-Komfort sorgen optionale, in höheren Ausstattungslinien zum Teil sogar serienmäßige Annehmlichkeiten wie eine dreidimensionale Instrumententafel, ein Head-up-Display, das JBL GreenEdge Premium Sound-System, eine drahtlose Smartphone-Ladefunktion und das Toyota Touch Multimedia-System.



Design



Exterieur



Der Corolla Touring Sports wurde im kürzlich eröffneten europäischen Designzentrum im belgischen Zaventem gestylt. Dank der TNGA-Basis ist die neue Generation nicht länger ein Derivat des Fünftürers, sondern ein eigenständiges Modell. Der Radstand beträgt 2,70 Meter und sichert den Passagieren im Fond erstklassige Beinfreiheit.



Den Kombi kennzeichnen ein klares Design und die geschwungene Dachlinie eines eleganten, aber robusten Shooting Brake. Dieses sportliche Profil wird durch breit ausgestellte Radkästen verstärkt, mit denen die Räder weiter nach außen wandern und so die breite Spur und den niedrigen Schwerpunkt betonen.



Das Heck prägen kräftige Schultern, weit auseinander liegende Voll-LED-Rückleuchten und eine geneigte Heckscheibe. Die tief positionierten, hinteren Stoßfänger spiegeln das Frontdesign wider.



Interieur



Der neue Corolla Touring Sports fährt mit einem Interieur vor, das einen geräumigen und modernen Eindruck hinterlässt. Neue Materialien, Farben und Verkleidungen sichern hohe visuelle und haptische Qualität. Ein besonderes Augenmerk wurde bei den für den europäischen Markt konzipierten Modellen auf die Bedientasten und -knöpfe gelegt.



Durch die neue GA-C Plattform sinkt der Hüftpunkt der Vordersitze, was nicht nur den Fahrzeugschwerpunkt absenkt, sondern auch eine angenehme Fahrposition ermöglicht. Der Abstand zwischen Vorder- und Rücksitzen wächst zudem auf 928 Millimeter, was den Fondpassagieren mehr Freiräume verschafft.

