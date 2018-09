Toyota GAZOO Racing auf Erkundungstour in der Türkei

07.09.18



Türkei ist nach acht Jahren zurück im Rennkalender

Neuer Kurs rund um Marmaris

Toyota reist nach zwei Siegen in Folge an die Mittelmeerküste





Eine neue Herausforderung wartet bei der bevorstehenden Rallye Türkei (13. bis 16. September 2018) auf das Toyota GAZOO Racing World Rally Team: Nach den beiden Siegen in Finnland und Deutschland geht es für den Toyota Yaris WRC auf einen neuen Kurs in der Türkei, die nach acht Jahren in den Rennkalender der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zurückkehrt.



Zentrum des Rennwochenendes ist Marmaris an der Mittelmeerküste. Auf die Toyota Fahrer Jari-Matti Latvala, Ott Tänak und Esapekka Lappi warten ebene Straßen nahe der Küstenstadt und felsigere Gebirgsstrecken in Richtung Norden rund um die Provinzhauptstadt Mugla. Für die Fahrer ist allerdings jede Etappe vollkommen neu. Sie müssen daher bei der Streckenerkundung vor dem Rennen komplett neue Aufzeichnungen erstellen. Tests sind vor dem Rennen in der Türkei nicht erlaubt; den Yaris WRC hat das Team daher letzte Woche auf portugiesischem Schotter auf Herz und Nieren geprüft.



Die Rallye beginnt am Donnerstag mit einer Straßenetappe in Marmaris und wird am Freitag in der Nähe von Mugla fortgesetzt. Am Samstag geht es für drei Etappen, die jeweils zweimal gefahren werden, in Richtung Westen. Vier Etappen – darunter die abschließende Power Stage, die am Service-Park endet – komplettieren am Sonntag das Rennwochenende.



„Nach den beiden Siegen hintereinander wollen wir natürlich so weitermachen, aber das Rennen in der Türkei ist für alle Teams eine Rallye mit vielen Unbekannten“, sagt Teamchef Tommi Mäkinen. „Ich selbst saß 2003 am Steuer, als die WRC zum ersten Mal in die Türkei kam. Die Bedingungen waren damals sehr hart und die Straßen ziemlich holprig. Aber diesmal sind wir in einer ganz anderen Gegend und wissen nicht, wie die Etappen aussehen. Wir haben uns so gut wie möglich vorbereitet und hatten letzte Woche einen guten Test im Süden Portugals. Dort haben wir hoffentlich die Bedingungen simuliert, die uns in der Türkei erwarten, vor allem die hohen Temperaturen.“



In der Gesamtwertung der Rallye-Weltmeisterschaft hat sich Toyota durch die beiden Siege in Folge auf Platz zwei vorgeschoben und den Abstand zum Führenden auf 13 Punkte verkürzt. In der Fahrerwertung liegt Ott Tänak auf Platz drei, mit ebenfalls 13 Punkten Rückstand auf den Zweitplatzierten. Esappeka Lappi rangiert auf Platz vier, Jari-Matti Latvala ist Siebter.

(lifePR) (