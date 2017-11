Toyota Collection jeden ersten Samstag im Monat geöffnet

Ausstellung auf dem Gelände von Toyota Deutschland in Köln

Rund 70 Exponate aus vielen Abschnitten der Unternehmensgeschichte

Erstmals am kommenden Samstag von 10 bis 14 Uhr öffentlich zugänglich





Die Toyota Collection öffnet ihre Tore für die Allgemeinheit: Ab sofort ist die Ausstellung immer am ersten Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr frei zugänglich. Erstmals können Interessierte am kommenden Samstag, 2. Dezember 2017, die einzigartige Fahrzeugsammlung besuchen, die in der vergangenen Woche feierlich eröffnet worden war. Der Eintritt ist frei.



Die Toyota Collection zählt zu den größten Toyota Sammlungen außerhalb Japans. Aufgebaut wurde sie von dem Passauer Toyota Händler Peter Pichert, der 1994 ein privates Toyota-Museum im niederbayerischen Hartkirchen am Inn eröffnet hatte. Nach seinem Tod im vergangenen Jahr einigte sich die Toyota Deutschland GmbH mit der Familie Pichert auf eine Übernahme der Schmuckstücke und präsentiert die Sammlung nun am Kölner Unternehmenssitz.



Rund 70 Exponate aus vielen Abschnitten der Unternehmensgeschichte sind damit jetzt in einer Halle an der Toyota Allee in Köln zu sehen. Zu den Highlights zählen die Sportwagen-Ikone Toyota 2000 GT, von der in den 1960er Jahren nur 351 Exemplare gefertigt wurden, ein Corolla von 1971, den Pichert selbst als Toyota Händler verkaufte und später wiederentdeckte, ein von Schauspieler Roger Moore genutzter Land Cruiser und ein Prototyp des Prius. Dazu gibt es unter anderem Celicas, Coronas und die elegante Oberklasse-Limousine Crown, die Peter Pichert besonders am Herzen lag.

