Mit Lexus Hybrid sorgenfrei in die Zukunft

Lexus Vollhybride sind auch nach dem heutigen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts auf der sicheren Seite. Von möglichen Fahrverboten in Innenstädten, die Städte und Gemeinden künftig verhängen können, sind diese Fahrzeuge nicht betroffen.

Die japanische Premiummarke bietet in Deutschland alle Modellreihen mit umweltverträglichem Hybridantrieb an und hat sich schon früh von der Dieseltechnik verabschiedet: Der letzte Lexus mit Dieselmotor wurde im Dezember 2013 verkauft.



„Kunden suchen nun nach Alternativen, doch es gibt nur wenige die heute schon einsatzbereit sind. Mit den hybrid-elektrischen Modellen in allen Baureihen ist Lexus auf die neue Situation bestens vorbereitet.“, so Heiko Twellmann, General Manager Lexus Deutschland.



Den Umstieg vom Diesel auf effiziente Lexus Hybridfahrzeuge erleichtert die Lexus Hybridprämie von 3.000 Euro. Sie wird beim Kauf eines neuen Lexus Hybridmodells gewährt. Wer zudem seinen Gebrauchtwagen mit Dieselmotor in Zahlung gibt, profitiert zusätzlich von bis zu 3.000 Euro Umweltprämie. „Damit stehen Kunden bis zu 6.000 EUR für den Wechsel auf einen zukunftsfähigen Antrieb zur Verfügung.“



Lexus hat schon früh auf die Elektrifizierung des Antriebs gesetzt, um Kraftstoffverbrauch, CO2- und Schadstoffemissionen sowie auch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. 2005 brachte die Marke als weltweit erster Premium-Automobilhersteller ein Fahrzeug mit Vollhybridantrieb auf den Markt. Seitdem hat Lexus die gesamte Modellpalette konsequent elektrifiziert und verfügt heute als einziger Hersteller überhaupt in allen acht Baureihen über mindestens eine Hybridantriebsoption.



„Mit durchschnittlichen CO2-Flottenemissionen von 127 g/km waren wir 2017 die umweltfreundlichste Premiummarke in Deutschland.“ so Twellmann weiter. „90 Prozent aller in Deutschland verkauften Lexus Modelle verfügen heute über Hybridantrieb und fahren dabei in der Regel über 50 Prozent der Zeit rein elektrisch und laden sich während der Fahrt selbständig auf. Neben dem Vollhybridantrieb bietet Lexus ausschließlich Benzinmotoren an.“

