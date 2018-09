Lexus auf dem Pariser Salon 2018

.





Neues Sportcoupé Lexus RC feiert Weltpremiere in Paris

Messepremiere der exklusiven Yellow Edition des Flaggschiff-Coupés Lexus LC und der siebten Generation der Mittelklasse-Premiumlimousine ES

Neuer Crossover Lexus UX wird bestellbar





Die Weltpremiere des neuen Sportcoupés Lexus RC am 2. Oktober gehört zu den Highlights des Pariser Salons. Das überarbeitete Coupé wird in Deutschland zum Jahreswechsel in den Autohäusern stehen.



Seit dem Debüt der Modellreihe im Jahr 2014 spielt der RC eine wichtige Rolle für die Strategie von Lexus, die Modelle noch emotionaler zu gestalten. Inspiriert vom Flaggschiff-Coupé, dem Lexus LC, zeigt sich der überarbeitete RC mit den aktuellsten Designmerkmalen der Marke, präziser Fahrdynamik und gesteigerten Fahrkomfort. Das Karosseriedesign wirkt ebenso sportlich wie bislang, wird aber durch eine deutliche Note von Eleganz verfeinert. Hinzu kommt eine Fahrcharakteristik, die engagierte Autofahrer begeistern wird. Durch diese Positionierung erfüllt der neue RC eine wichtige strategische Funktion: er dient als erschwinglicher Einstieg in die Welt der Lexus Coupés.



Lexus stellt den neuen RC am Messestand auf dem Pariser Messegelände Porte de Versailles unter dem Konzept #SharpYetSmooth vor, das eine konventionelle Pressekonferenz ersetzt. Am ersten Pressetag, dem 2. Oktober 2018, wird zwischen 11 und 16 Uhr die Story hinter dem neuen RC und den aktuellen Lexus Markenwerten dargestellt. Weitere Details werden rechtzeitig unter dem Hashtag #SharpYetSmooth in den sozialen Netzwerken bekanntgegeben.



Als zweite Premiere stellt Lexus die neue Yellow Edition des Lexus LC erstmals auf einer Automobilmesse vor. Die Sonderedition des Grand Touring Coupés zeichnet sich durch eine markante Lackierung in Auroragelb aus, die ihre pulsierende Wirkung durch den akribischen Auftrag zahlreicher Grundierungs-, Farb- und Lackschichten erzielt. Sie setzt das preisgekrönte Design des Flaggschiff-Coupés besonders wirkungsvoll in Szene. Das Interieur nimmt das Farbthema mit einer einzigartigen Kombination von warmgelben, weißen und schwarzen Elementen auf. Exklusive Ausstattungsmerkmale und fahrdynamische Extras aus dem Performance-Paket kommen hinzu.



Ein weiteres Lexus Highlight in Paris stellt die neue Generation der Mittelklasse-Premiumlimousine Lexus ES dar. Bekannte Vorzüge, wie exzellenter Komfort, hochwertige Verarbeitung und luxuriöse Ausstattung wurden konsequent weiterentwickelt. Eine neue Fahrzeugarchitektur bildet die Basis für ein deutlich dynamischeres Karosseriedesign und herausragende Fahrdynamik.



Abgerundet wird der Messeauftritt von dem neuen Crossover-Modell, dem Lexus UX, der ab dann bestellbar sein wird. Neben dem kompakten Lexus CT (Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,8l/100km; CO2-Emissionen 108g/km) bietet der UX eine weitere Einstiegsmöglichkeit in die Lexus Welt. Damit spielt er eine wichtige Rolle in der Zielsetzung der Marke, bis 2020 in Europa jährlich 100.000 Fahrzeuge abzusetzen.

