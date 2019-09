Pressemitteilung BoxID: 768070 (Touristik-Service-Kühlungsborn GmbH)

Nahost statt Fernost: Für Wellness und Erholung genügt eine Reise zum Ostseebad Kühlungsborn

Gutes kann so nah sein: für eine Auszeit vom stressigen und hektischen Alltag braucht es keine Fernreise. In kurzer Zeit und umweltbewusst können mit Bahn und Co. beliebte Naherholungsziele wie das Ostseebad Kühlungsborn erreicht werden. Neben traditionellen Anwendungen wie Bernsteinmassagen, Meerwasser-Anwendungen und Algenbädern hat die Region auch exotische Treatments, wie hawaiianische Tempelmassagen und Therapiesitzungen nach der japanischen GENKI-Methode im Angebot.



Ausspannen an der Ostsee: Beste Voraussetzungen für ein entspanntes Wochenende



Die salzige Brise einatmen und die Aussicht auf die weite See genießen: das ist Wellness an der Ostsee. Neben vielfältigen Wellnessangeboten in den zahlreichen Kurkliniken, Wellness-Hotels und Day-Spas weist gerade das Ostseebad Kühlungsborn beste Bedingungen für einen Wellness-Kurztrip auf. Auf rund fünf Kilometern gut gepflegtem und überwachtem Strand können Besucher bei einem ausgedehnten Strandspaziergang die salzige Brise einatmen und dabei die weite See genießen.



Ein Bad am Kühlungsborner Ostseestrand ist besonders ratsam, denn die Wasserqualität des Ostseebades ist hervorragend und wurde schon mehrere Jahre in Folge mit der „Blauen Flagge“ ausgezeichnet. In direkter Nähe zur Promenade liegt der örtliche Stadtwald. So lassen sich Spaziergänge am Strand und durch das Grüne perfekt miteinander verbinden. Wer eine weitere Strecke im Sinn hat, unternimmt eine Wanderung durch das angrenzende Waldgebiet – die sogenannte Kühlung – und entdeckt die lokale Tier- und Pflanzenwelt.



Ostseebad Kühlungsborn: Naturheilkunde trifft exotische Rituale



Neben Klassikern wie Kneipp- und Heilfastenkuren werden beispielsweise im PURIA Spa des Travel Charme Ostseehotel Kühlungsborn Massagen mit lokalem Honig oder Behandlungen mit Rügener Heilkreide und Algen aus der Region angeboten. Dabei können die Gäste in entspannter Atmosphäre die heilenden Schätze der Natur genießen. Ergänzend dazu reicht das Sportangebot in Kühlungsborn von Yoga- und Pilateskursen mit Blick auf das Binnenmeer über Lauftherapie und geführten Wanderungen bis hin zum Meerwasserbaden und Segeln.



Aber auch exotischere Anwendungen wie hawaiianischen Tempelmassagen oder eine Therapie mit der ganzheitlichen, japanischen GENKI-Methode zählen zum Angebot der Kühlungsborner Wellness-Landschaft. Letztere wird durch ein 2019 eröffnetes deutschlandweit einzigartiges Kompetenzzentrum gefördert. Einen Hauch von Fernost genießen Gäste an der deutschen Ostsee beispielsweise bei Angeboten wie der ayurvedischen Abhyanga Ganzkörpermassage mit warmem Sesamöl oder einem Hamam-Ritual im türkischen Dampfbad. So wird eine Reise nach Fernost fast überflüssig – und ökologischer ist ein Trip nach Kühlungsborn allemal.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (