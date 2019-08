Pressemitteilung BoxID: 764194 (Touristik-Gemeinschaft Baden-Elsass-Pfalz e.V)

Vor 80 Jahren evakuiert: Auf den Spuren des 2. Weltkriegs in der PAMINA-Region

Vor 80 Jahren, am 1. September 1939, begann der 2. Weltkrieg. Bereits kurz zuvor wurde sowohl links als auch rechts der deutsch-französischen Grenze die Zivilbevölkerung aus den Dörfern und Städten evakuiert. Zur Erinnerung an die Räumung dieser sogenannten "Roten Zone" öffnen im PAMINA-Gebiet im August und September zahlreiche Festungsmonumente ihre Türen.



Vom 30. August bis 1. September findet entlang der Maginot-Linie im nördlichen Elsass eine gemeinschaftliche Veranstaltung zum Thema "Evakuierung vor 80 Jahren: September 1939 - September 2019" statt. Daran beteiligen sich die Festung Schoenenbourg, der Four-à-Chaux Lembach, die Kasematten von Dambach-Neuhoffen und Oberroedern sowie das Musée de l'Abri (Unterstandsmuseum) Hatten. Unterstützt wird die Veranstaltung, die der Evakuierung der elsässischen Dörfer zu Beginn des 2. Weltkriegs gedenken soll, von der Communauté de Communes du Pays de Wissembourg, der Touristik-Gemeinschaft Baden-Elsass-Pfalz (Vis-à-Vis) und dem Département du Bas-Rhin. Das vielseitige Programm bietet Theateraufführungen, Ausstellungen, Vorträge, Biwaks und Filmvorführungen rund um das Thema. Ein Kombiticket, das speziell für dieses Wochenende angeboten wird, ermöglicht den Zutritt zu allen fünf Ausstellungsorten. Detaillierte Informationen zum Programm bietet die Homepage der Touristik-Gemeinschaft unter www.baden-elsass-pfalz.de.



Auch am Westwall auf pfälzischer und badischer Seite werden die Ereignisse thematisiert. Ein Wochenende nach der Veranstaltung an der Ligne Maginot, am europaweiten Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September 2019, soll im Tarnbunker in Kehl-Neumühl eine Ausstellung zum Thema "80 Jahre Evakuierung" stattfinden. Einige Kilometer weiter, im "Bunker Emilie" in Neuried-Altenheim, werden am gleichen Tag Gästeführer die damaligen Ereignisse vermitteln. Das Westwallmuseum in Bad Bergzabern bietet eine Dauerausstellung zu diesem Thema.



80 Jahre nach Kriegsausbruch prägen Freundschaft, gute Nachbarschaft und gemeinsame Aktionen das damalige Konfliktgebiet. Stéphanie Kochert, die Vorsitzende der Touristik-Gemeinschaft Baden-Elsass-Pfalz, begrüßt die wachsende Vernetzung der beteiligten Partner. "Vor einem Jahr hat die Touristik-Gemeinschaft die Betreiber der Festungsmonumente an einem Tisch versammelt und einen Arbeitskreis gegründet, der stetig wächst. Es gibt in unserer Region viele engagierte Menschen, denen das kulturhistorische Erbe in der deutsch-französischen PAMINA-Region am Herzen liegt. Der Arbeitskreis plant bereits weitere gemeinsame Initiativen. So wollen wir im nächsten Jahr ein gemeinsames "Festungsprogramm" auf die Beine stellen, das über unseren Kontakt zu "FORTE CULTURA" auch europaweite Ausstrahlungskraft haben soll", so Stéphanie Kochert.

