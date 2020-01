Pressemitteilung BoxID: 781507 (Touristik-Gemeinschaft Baden-Elsass-Pfalz e.V)

Gedenk-Wochenende: 75 Jahre Unternehmen "NORDWIND" - Die vergessene Offensive zwischen Saar und Rhein

Am zweiten Januarwochenende (11. und 12.01.2020) öffnen zahlreiche Festungsmonumente auf beiden Seiten der Grenze zwischen Saar und Rhein ihre Pforten. Sie möchten damit den Opfern einer fast in Vergessenheit geratenen Offensive am Ende des 2. Weltkrieges gedenken: das Unternehmen „Nordwind“. Mit Ausstellungen und Führungen wird an die kriegerischen Ereignisse vor 75 Jahren erinnert. Mehr als 15 beteiligte Festungsbauwerke bieten den Besuchern mit einem umfangreichen Programm Einblicke in die Geschichte dieser schweren Kämpfe. Dabei wird an alle damals Beteiligten erinnert – an Franzosen, Deutsche, Amerikaner, Zivilisten und Soldaten. Aus diesem Grund sind die Informationen zum gemeinsamen Erinnerungs-Wochenende auch dreisprachig verfügbar.



Im Januar 2020 jährt sich das Unternehmen „Nordwind“ zum 75. Mal. Im Jahr 1945 führte die Offensive zwischen Saar und Rhein dazu, dass viele Dörfer im Elsass und im östlichen Lothringen zweimal befreit wurden. Es war der allerletzte Versuch der deutschen Wehrmacht, im Westen zumindest in Teilbereichen das Heft des Handelns wieder zu gewinnen. Nach Anfangserfolgen liefen sich die Vorstöße fest, die gesteckten Ziele wie die Wiedereinnahme von Straßburg wurden nie erreicht.



Die schweren Kämpfe bei Eis und Schnee forderten nicht nur bei den Soldaten beider Seiten zahlreiche Opfer sondern auch bei der Zivilbevölkerung, die vor dem Beginn der Kämpfe nicht mehr evakuiert werden konnte. Die Dörfer im Kampfgebiet wie Achen, Rimling, Wingen, Hatten, Rittershofen, Herrlisheim, Gambsheim und Kilstett waren danach aufgrund der Kämpfe von Haus zu Haus nur noch Ruinenlandschaften.



Zwischen der Ardennen-Offensive 1944 und der sowjetischen Offensive Richtung Berlin 1945 in Vergessenheit geraten, überliefern heute vor allem die Kampfspuren an den Festungsbauwerken der Maginot-Linie im damaligen Kampfraum die Geschichte von „NORDWIND“.



Programm der Veranstaltung:



Der Ablauf des Erinnerungs-Wochenendes am Samstag und Sonntag (11./12.01.2020) ist wie folgt geplant:

- Auftaktveranstaltung am Freitag, 10.01.2020, um 19:00 Uhr im Wehrgeschichtlichen Museum im Schloss Rastatt, Herrenstraße 18, D-76437 Rastatt, mit zweisprachigem (FR/DE) Vortrag „75 Jahre Unternehmen „NORDWIND - Die vergessene Offensive zwischen Saar und Rhein“ sowie Vorstellung der am Erinnerungs-Wochenende NORDWIND beteiligten Festungsbauwerke.

- Erinnerungs-Wochenende „NORDWIND“ am Samstag, 11.01.2020, und Sonntag, 12.01.2020 in zahlreichen Festungsbauwerken zwischen 57412 Achen (Moselle) östlich der Saar, 76726 Germersheim (Pfalz) und 67840 Kilstett (Elsass) nördlich von Straßburg.



Die am Erinnerungs-Wochenende geöffneten Festungsbauwerke sowie deren Öffnungszeiten können der beigefügten Teilnehmerliste entnommen werden.

