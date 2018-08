Kunstfest "KleinMontMartre"

Mit Kunst und Musik nehmen die NRW-Sommerferien in Xanten ihren bunten Ausklang. Am Wochenende vom 25. bis 26. August 2018 findet an der Klever Straße und auf der Kurfürstenstraße der beliebte Kunstmarkt KleinMontMartre statt. Der Markt ist Samstag von 11.00 bis 22.00 Uhr, Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.



Die Atmosphäre ist liebenswert und einladend – viele Menschen fühlen sich an Paris und den Künstlerhügel MontMartre erinnert. Mehr als 50 Künstler zeigen und bieten ihre meist dekorativen Kunstwerke zum Verkauf an: Bilder, Graphiken, Fotografien, Skulpturen und kunsthandwerkliche Objekte. Gespräche sind erwünscht und einige Künstler demonstrieren an ihren Ständen, wie ein Kunstwerk entsteht.



Neben vielen alten Bekannten werden auch in diesem Jahr einige neue Künstler und Künstlerinnen ihre Werke präsentieren. 2018 zum ersten Mal dabei ist Linda Berendes, die von 1994 – 1999 ein freies Studium der Malerei in Düsseldorf absolviert hat. Seit 2003 ist sie freischaffend tätig. Seit 2015 kommt sie mit ihrer Kunst zu den Menschen und nimmt teil an Veran-staltungen mit besonderem Flair. „Ich male gerne still und unaufgeregt“, sagt Linda Berendes. „Ich brauche große Räume. Helligkeit und Weite sind unabdingbar für meine Arbeit.“



Sabine van der List von der Tourist Information Xanten schätzt das bewährte Konzept. „Diese Mischung aus Bekanntem und Unbekanntem macht unter anderem den Reiz von KleinMontMartre aus“, sagt die Chefin der TIX. „Da wird es nie langweilig.“ Die Tourist Information organisiert das Fest für den Veranstalter Stadtkultur Xanten e.V. und stellt mit Beate Spira die Projektleiterin. Sponsor ist die Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein.



Zur Kunst gibt es viel Musik. Am Samstag bevölkern Straßenkünstler die Klever Straße. Um 15.00 Uhr präsentiert Akkordeonist und Sänger Lutz Strenger einen Querschnitt der schönsten französischen Chansons. Um 20.00 Uhr steigt das Konzert mit Rachel Montiel, die von Matthieu Pallas auf dem Akkordeon begleitet wird. Im letzten Jahr rissen die beiden das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin.



Am Sonntag entführt Lothar Meunier von 11.00 bis 15.00 Uhr die Besucher mit handgemachter französischer Akkordeonmusik nach Frankreich. Zum Abschluss des Festes gibt es am Sonntag um 16.00 Uhr mit der Formation „Back on Friday“ feinsten Jazz vom Niederrhein.



Die Xantener Ehrenamtler, der Lion´s Club Xanten - Reibekuchen, der Kiwanis Club Xanten Niederrhein - Second-HandHandtaschen, die Kenia Gruppe StiftsGymnasium - Kaffee & Kuchen und der Förderverein DPSG Stamm St. Viktor Xanten – Wein und Getränke – sind wie immer vertreten. Neben der Tuwas Genossenschaft, die schon im letzten Jahr einen Stand vor ihrem Laden betreute, sind die Caritas-Werkstätten Niederrhein zum ersten Mal beim Kunstfest vertreten.



Wie die Kirchengemeinde mitteilte, findet zur Zeit in der Evangelischen Kirche in Xanten am Markt die Ausstellung "Adib Khalil - Bilder vom Frieden" statt. Herr Khalil, Geflüchteter aus Syrien, wird am Samstag, den 25. August, vor dem Gemeindehaus malen und Menschen zum Malen einladen. Bei schlechtem Wetter findet das künstlerische Angebot im Gemeindehaus statt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren