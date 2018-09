Die TIX beim NRW-Tag

Vom 31.08.-02.09. feierte NRW den Geburtstag des Bundeslandes – und die TIX war mittendrin. Drei Tage auf der Zeche Zollverein und zwei Tage in der Innenstadt wurde der 72. Geburtstag des Landes Nordrhein-Westfalen, gekoppelt mit dem Essener Stadtfest ESSEN ORIGINAL gefeiert.





An rund 280 Ständen stellten sich offizielle Institutionen, touristische Einrichtungen sowie Ehrenamtler vor. Auf der Porschekanzel in der Essener Innenstadt präsentierte die TIX am Samstag und Sonntag die zahlreichen Facetten der Stadt Xanten. Die Besucher zeigten sich beeindruckt, suchten das Gespräch und deckten sich mit Flyern und Broschüren ein.



„Ein lebendiges, friedliches Fest mit interessierten Menschen und guten Gesprächen bei schönem Wetter im Dienste der Stadt Xanten – da macht der Beruf so richtig Spaß“, so TIX-Chefin Sabine van der List über das Wochenende in Essen.



Mit im Team hatte die TIX Gästeführerin Annemarie Ricken, die die Werbetrommel für das SiegfriedMuseum rührte. Mit viel Spaß an der Freude zeigte sie den Gästen mittelalterliche Kleidung, in der sie sich vor einer Fotowand fotografieren lassen konnten. Auch mit mittelalterlichen Spielen konnte Ricken die Besucher zum Mitmachen aktivieren.





„Eine gelungene Präsentation des Museums“, zieht van der List das Fazit. Insgesamt ist sie sehr zufrieden, da sich das Engagement in Essen durch den durchweg positiven Zuspruch mehr als gelohnt hat.

