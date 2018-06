Barrierearmut zum Hansetag Rostock

Den Organisatoren des 38. Internationalen Hansetages ist es wichtig, dass das zentrale Event zu Rostocks 800. Stadtgeburtstag für alle erlebbar ist. Deswegen wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen.



Mit Unterstützung des Vereins "Haus der Begegnung Schwerin e.V." werden zum Internationalen Hansetag Rostock taktile Orientierungspläne für blinde und sehbehinderte Menschen produziert. Diese werden an den ausgewiesenen Informations- und Verkaufsständen hinterlegt. Außerdem stellt der Verein "Haus der Begegnung Schwerin e.V." hörverstärkende Technik zur Verfügung, welche an ausgewiesenen Punkten gegen einen Pfand ausgeliehen werden kann. An der NDR Bühne im Stadthafen kann diese Technik während des Programms genutzt werden.



Sowohl die offizielle Eröffnung am 21. Juni von 19.00 bis 20.30 Uhr als auch die Abschluss-Veranstaltung des Hansetages am 24. Juni von 17.00 bis 19.00 Uhr werden jeweils auf der NDR Bühne durch Gebärdendolmetscherinnen für Ertaubte, Gehörlose und Schwerhörige übersetzt. Am Sanitätsstützpunkt im Stadthafen können Schieberollstühle ausgeliehen werden. Bereitgestellt werden diese durch den Bergmann Reha-Service.



Auf dem Veranstaltungsgelände im Stadthafen, auf der Silo-Halbinsel und am Alten Markt befinden sich barrierefreie Toiletten. Behindertenparkplätze sind am Stadthafen und am Rande des Veranstaltungsgebietes in der Innenstadt eingerichtet. Eine zentrale Anlaufstelle des Sanitäts- und Rettungsdienstes findet sich im Stadthafen.



Jedes Jahr begeht der Städtebund DIE HANSE in einer der 190 Mitgliedsstädte den Internationalen Hansetag. Vom 21. bis 24. Juni 2018 hat Rostock die Ehre, Gastgeber für rund 2.000 Delegierte, Kulturschaffende und Markttreibende aus 16 europäischen Ländern zu sein. Mit ihren Gästen feiern die Rostocker im gesamten Stadtzentrum den 800. Geburtstag der Hansestadt. Erwartet werden rund 400.000 Besucher.

