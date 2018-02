Zum fünften Mal Weltgästeführertag in Bad Saarow

Der Verein Gästeführer Region Scharmützelsee e. V. lädt anlässlich des Weltgästeführertages nach Bad Saarow ein.



Seit 1990 findet jährlich am 21. Februar, dem Gründungstag des Weltgästeführerverbandes, der Weltgästeführertag statt. Bundesweit steht er in diesem Jahr unter dem Motto: "Menschen, die Geschichte schrieben". Ideengeber für dieses Thema war der Bad Saarower Gästeführer Burkhard Teichert.



Er wird es auch sein, der am 24. Februar Interessierte zum Thema "Saarower Schriftsteller, die Geschichte und Geschichten schrieben" durch Bad Saarow führt.



Die Führung beginnt um 10.30 Uhr am historischen Bahnhof und endet im Literaturkabinett mit einer Lesung aus verschiedenen Werken. Vor der Lesung gibt es heiße Getränke zum Aufwärmen. Das Programm endet um ca. 12.30 Uhr.



Die Bürgerinnen und Bürger von Bad Saarow und der Region sind herzlich eingeladen.



Die Teilnahme ist kostenlos. Um Spenden wird gebeten. In diesem Jahr finden die Mittel Verwendung für die Arbeit des Literaturkabinetts. Dessen Aktivitäten sind 2018 auf den 150. Geburtstag des russischen Dichters Maxim Gorki gerichtet, der 1922/23 in Bad Saarow weilte.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren