Druckfrisch!

In den letzten Wochen wurden über 230 Veranstaltungen für den Jahresüberblick, beginnend ab März, für die Ferienregion Scharmützelsee, Storkower See und Umgebung zusammengestellt.



Der Überblick ist erhältlich in den Tourist-Informationen Bad Saarow, Wendisch Rietz und Storkow und als Download auf www.scharmuetzelsee.de



Zusätzlich erscheint nach wie vor der monatliche Veranstaltungsplan und die thematischen Newsletter zu Valentinstag, Ostern, Halloween, Weihnachten und Silvester. Vereinsmitglieder können bis zum 15. des Vormonates ihre Veranstaltungen zuarbeiten!



Das aktuelle Gastgeberverzeichnis sowie weitere aktualisierte Flyer (Ortsführungen Bad Saarow, MP3 Touren, Aktiv Wochenplan und Rabattflyer zur Kurkarte) liegen ebenfalls in den Tourist-Informationen Bad Saarow, Wendisch Rietz und Storkow aus. Gern können Sie es auch telefonisch bestellen unter 033679 / 64840 oder schicken Sie uns eine Mail an tourismus@scharmuetzelsee.de.



Veranstaltungsplan:http://www.scharmuetzelsee.de/de/freizeit/veranstaltungen.html



Rabattflyer Kurkarte:



http://www.scharmuetzelsee.de/files/tvs/media/pdf/verein/170301__Kurflyer%20mit%20Wochenplan.pdf



Ortsführungen: http://www.scharmuetzelsee.de/de/region-orte/gaestefuehrer-region-scharmuetzelsee-ev.html



MP3Tour: http://www.scharmuetzelsee.de/de/service/audio-tour-bad-saarow.html



Aktiv Wochenplan: http://www.scharmuetzelsee.de/de/gesund-wellness/durchatmen/angebote-der-region.html



Online Bestellung Gastgeberverzeichnis / E-Paper: http://www.scharmuetzelsee.de/de/shop/produkte/prospekte/gastgeberverzeichnis-und-ferienmagazin.html

