Die Statistik der Ortsführungen 2017 liegt vor

Ob zu Fuß, per Bus oder per Fahrrad, ob als Teilnehmer einer Reisegruppe oder Individualtourist, der die regelmäßigen Angebote mittwochs und sonntags nutzt, sogar Menschen, die in der Region leben – Gästeführungen sind beliebt.



Sie stimmen ein auf den Ort, in dem man ein paar erholsame Tage verbringt und inspirieren zu Aktivitäten rund um den Scharmützelsee. Ca. 1.500 Teilnehmer nutzten auch im Jahr 2017 das Angebot des Vereins Gästeführer Region Scharmützelsee e.V..



Der Tourismusverein Scharmützelsee e.V. wirbt mit Flyern für die Ortsführungen. Nachschub ist druckfrisch in den Gästeinformationen Bad Saarow und Wendisch Rietz sowie bei den Gastgebern in der Region verfügbar.



Neben den regelmäßigen Ortsführungen sonntags um 10:30 Uhr (ganzjährig) und mittwochs um 17:00 Uhr (Mai – Oktober) ab Bahnhof Bad Saarow gibt es Sonderaktionen an Feiertagen oder aus besonderen Anlässen, wie den Weltgästeführertag am 24. Februar 2018 (siehe gesonderte Pressemitteilung) oder in der Langen Nacht der Museen am 1. Juni 2018.



Zusatztouren 1. Halbjahr 2018: 10:30 Uhr / Start am Bahnhofsvorplatz Bad Saarow



30.03.2018 – Karfreitag | 02.04.2018 – Ostermontag | 21.05.2018 - Pfingstmontag



Reiseveranstalter, Firmen, Familien und andere Gruppen buchen auch individuelle Führungen zu Wunschterminen und ausgesuchten Themen.

