Wein & Musik 2018

Weiter geht’s mit den Wein & Musik Events im WEINKORB. Zum Auftakt der neuen Saison veranstalten die Weingüter Singer und Bader eine Après Ski Party am Donnerstag, den 25. Januar 2018 ab 19 Uhr in der Korber Vinothek WEINKORB, Rosenstraße 1. Für beste Stimmung und fetzige Tanzlaune sorgt DJ Harry aus Waiblingen.



Zur Faschingszeit kommen dann Rock- und Pop-Livebands in den WEINKORB, im März sind Jazz- und Akkordeon-Musiker eingeladen. Unter der Aktion „Natur von hier“ der Direktvermarkter des Rems-Murr-Kreises werden den Gästen zu Weinen aus Korb und Kernen-Stetten schwäbische Bruschetta, Wurstsalatterrine oder kreative Vesperplatten gereicht.



Hier die nächsten Termine:



25.01. Après Ski Party mit DJ Harry

01.02. Saint Sin - 80er und 90er Hits

08.02. Sixpack - Evergreens

15.02. Lady Birds - Oldies

22.02. Crosstrail - Pop

01.03. Duo Parisi & Schützinger – Chansons

08.03. Aaron Black and the White Shirts – Rock ‘n’ Roll

15.03. Duo Wohlklang - Akkordeonmusik

22.03. Chazzlab – Jazz

29.03. RGB-Rocking – Rock



Los geht’s jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zu den Musikern unter www.weinkorb.de/veranstaltungen



WEINKORB VINOTHEK

Rosenstr. 1

71404 Korb im Remstal

Tel. 07151 - 98 65 707

Fax 07151 - 98 65 708

info@weinkorb.de

www.weinkorb.de

