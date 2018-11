WEIN.WINTER.WEIHNACHT. - Verkostung im Holzfasskeller des Weinguts Idler am 2. Dezember

28.11.18

Am Sonntag, den 2. Dezember, lädt das Weingut Idler von 13 bis 18 Uhr zur Verkostung des aktuellen Sortiments in seinen Holzfasskeller ein. Anschließend kann die vorweihnachtliche Stimmung bei Glühwein, Apfelbrot oder einer heißen Suppe genossen werden. Die Verkostungsgebühr in Höhe von 9 Euro pro Person wird ab einem Einkaufswert von 50 Euro pro Person zurückerstattet.



Weingut Idler www.weingut-idler.de

