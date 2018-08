Vollmondwanderung zum Kerner Dichterblick

Eine besondere Weinwanderung haben sich die beiden Remstäler Weinerlebnisführer Karl R. Marion und Gunter Metzler ausgedacht. Am letzten Sonntag dieses Monats, am 26. August, wird der Vollmond gegen 20.40 Uhr über Kernen aufgehen. Um dieses Schauspiel bewusst zu erleben, beginnen die beiden Weinerlebnisführer um 18.30 Uhr an der alten Kelter von Rommelshausen (hinter der Sportgaststätte Fairplay) mit einer Wanderung, die die Gäste bis zum Kerner Dichterblick unterhalb des Hädertörles in der Harthau führt.



An diesem stimmungsvollen Ort mit einzigartigem Ausblick ins untere Remstal wird es die passenden poetischen Texte pünktlich zum Vollmondaufgang geben. Ein herzhaftes Vesper und einige ausgewählte Weine, darunter die Cuvée Donar und ein Lemberger Stettener Lindhälder der Weingüter Bader und Singer warten unter freiem Himmel ebenfalls auf die Gäste. Am Start gibt es ein Glas Secco; unterwegs werden Fingerfood und Vollmondwasser gereicht. Abgerundet von wohldosierten Häppchen zu den Themen Weinanbau in Kernen.



Der Preis für diese Weinwanderung beträgt 34 Euro. Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter Telefon 0173 – 882 48 87 oder karlruediger@outlook.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren