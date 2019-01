Start-up-Preis für Kuhnles Weinperlen

16.01.19

Am 14. Januar 2019 bekam Daniel Kuhnle vom Weingut Kuhnle für seine innovativen Weinperlen den Start-up-Preis des Landes Baden-Württemberg von Landwirtschaftsminister Peter Hauk und Dr. Patrick Rapp, Vorsitzender des Arbeitskreises ländlicher Raum und Verbraucherschutz, auf der CMT in Stuttgart verliehen.



Insgesamt wurden 43 Bewerber aus der Land- und Ernährungswirtschaft von einer hochrangigen Jury ausgiebig begutachtet und wählten letztendlich vier Preisträger aus, zu denen Daniel Kuhnle mit seinen Weinperlen gehört. Er darf sich nun über 2.500 € Preisgeld und die Unterstützung des Landes Baden-Württemberg für innovative Unternehmen zur Einführung seines Produktes freuen.



Weinperlen sind in allen für den Verzehr geeigneten Temperaturen beständig. Daher können sie sowohl auf Eis, als auch in warmen Saucen serviert werden, ohne dass sich die Weinperlen auflösen oder sonstigen Einfluss auf das Gericht bzw. die Dekoration nehmen. Die äußere elastische, aber dennoch knackige Membran der Perlen besteht aus Algenextrakt; sie sind also frei von tierischen Erzeugnissen wie etwa Gelatine. Der Wein in den Weinperlen muss, bedingt durch den geringen Anteil, von hoher geschmacklicher Intensität sein.



Die Idee der Weinperlen entstand in den letzten Jahren und wurde durch Daniel Kuhnle rasant weiterentwickelt. Somit war auch das Weingut Kuhnle aus Weinstadt-Strümpfelbach der erste nationale Anbieter von Weinperlen. Ein großer Run auf die Perlen begann nach ersten Berichten in den Medien. Der Landesschau Baden-Württemberg und dem ARD-Buffet war dieses attraktive Thema einen Fernsehbeitrag wert. Ebenfalls haben viele Tageszeitungen und Magazine über diesen neuen Geschmacksgenuss berichtet. Mittlerweile sind unter anderem in der Pfalz und in Sachsen Perlen mit den dort heimischen Weinen erhältlich. Zusätzlich zu den Weinperlen werden als Ergänzung des Sortiments die Likörperlen Apéro, die Schnapsperlen Williams und Ginperlen BeStyle angeboten. Als Dachmarke all dieser Kooperationspartner fungiert die Gandelhof GmbH mit Sitz in Weinstadt.



Presseanfragen an: Daniel Kuhnle, daniel@weingut-kuhnle.de oder 0173 6746015. Weitere Informationen auch unter www.weinperlen.de

