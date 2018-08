Schwätza, Schloza und Nondergugga Weinausschank auf der Aussichtsplattform "Luitenbächer Höhe" am 12. August mit dem Weingut Gold

Wanderer und Weinfreunde können auf der Luitenbächer Höhe edle Tropfen genießen: Noch bis zum 26. August findet nämlich jeden Sonntag ein Weinausschank mit wechselnden Weingütern aus Großheppach statt - getreu dem Motto "Schwätza, Schloza und Nondergugga".



Am kommenden Sonntag, den 12. August 2018 bewirtet das Weingut Gold aus Weinstadt-Gundelsbach die Aussichtsplattform in den Großheppacher Weinbergen. Ab 13 Uhr gibt es eisgekühlte Weine und kulinarische Kleinigkeiten. An den weiteren Sonntagen bewirten das Weingut Klopfer (19.08.) und die Großheppacher Weinfreunde (26.08.).



Weingut Gold

Buocher Weg 9

71384 Weinstadt

www.weingut-gold.de

