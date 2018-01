Remstal-Wengerter auf der CMT

Remstalkellerei, Fellbacher Weingärtner sowie die Weingüter Escher, Singer / Bader, Knauer, Dobler und Kuhnle mit „Wein-Probiererle“ am Stand der Remstal-Route – Wilhelm Kern und Kuhnle mit kommentierten Weinproben in der Weinlaube der Region Stuttgart vertreten



Wenn das Remstal sich vom 13. bis 21. Januar 2018 auf der Urlaubs-Messe CMT in Stuttgart präsentiert, darf Wein natürlich nicht fehlen. So wird am Remstal-Stand in Halle 6, 6E50, jeden Tag ein anderer Weinerzeuger der Region „Wein-Probiererle“ an die Besucher ausschenken. Dies sind: Die Remstalkellerei und die Fellbacher Weingärtner sowie die Weingüter Escher, Singer / Bader, Knauer, Dobler und Kuhnle.



Die Region Stuttgart, unter deren Dach sich das Remstal auf der CMT präsentiert, stellt 2018 das Thema „Genuss“ in den Mittelpunkt der touristischen Vermarktung. Daher darf auch die Weinlaube, in der kommentierte Weinproben für die interessierten Messebesucher stattfinden, auf der diesjährigen CMT nicht fehlen. Und diesmal sind auch zwei Weingüter aus dem Remstal mit dabei: Am Donnerstag, 18. Januar, ab 11 Uhr wird sich das Weingut Wilhelm Kern aus Kernen in sechs Durchgängen präsentieren und eine Auswahl seiner Weine kommentieren. Zum Abschluss der Messe am Sonntag, den 21. Januar, wird dann das Strümpfelbacher Weingut Kuhnle seine Erzeugnisse fachlich besprechen und die Weinproben von poetisch-geistreich bis heiter-lustig würzen.



Alle teilnehmenden Wengerter freuen sich auf die Messetage der CMT.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren