Pressemitteilung BoxID: 781347 (Tourismusverein Remstal-Route e.V.)

Remstal Tourismus e.V. auf der CMT 2020

Tourismusverein präsentiert sich mit seinen Partnern und der Biene Remsi vom 11. bis 19. Januar 2020 auf der Touristik-Messe in Stuttgart

Vom 11. bis 19. Januar findet in Stuttgart zum 52. Mal die CMT – die inzwischen weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit – statt. Auch diesmal präsentiert sich der Remstal Tourismus e.V. wieder mit seinen 20 Mitgliedskommunen unter dem Dach der Region Stuttgart in Halle 6, Stand 6E50.



Die Weingüter Kuhnle, Knauer, Klopfer und Maier sowie die Fellbacher Weingärtner eG und die Remstalkellerei bieten im Wechsel an allen Messetagen Weinprobiererle an und geben so einen kleinen Vorgeschmack auf den 24. Weintreff, der am ersten Februarwochenende in Fellbach stattfinden wird. Am Stand des Tourismusvereins werden Tageskarten für die Weinpräsentation verlost und selbstverständlich auch Informationsmaterialien ausliegen, wie z.B. das druckfrische Remstal Magazin und der Veranstaltungskalender mit Besenführer oder die Broschüren zum Remstal-Radweg und RemstalWeg.



Auf der SWR Show-Bühne präsentiert sich das Remstal am 11. Januar, 11.30 – 11.45 Uhr, sowie am 12. Januar, 11.45 – 12.00 Uhr. Die Imker vom BIV Waiblingen und Umgebung e.V. bereichern am 16. Januar den Messeauftritt des Tourismusvereins und stellen anschaulich die erste Bienenroute Deutschlands vor, die im Rahmen des Blühflächenprojekts zur Remstal Gartenschau 2019 entstanden ist. Da darf natürlich das beliebte Maskottchen, die Biene Remsi nicht fehlen, die an einigen Tagen auf die CMT schwirrt.



Schorndorf ist am 11. und 19. Januar vor Ort und plant spannende Aktionen mit dem Oskar Frech SeeBad. Zusammen mit dem F.3 Freizeit- und Familienbad dreht sich das Glücksrad beim Messeauftritt der Stadt Fellbach am 12. Januar und die Fellbacher Landfrauen reichen am 17. Januar Brote mit selbstgemachten Aufstrichen. Die Stadt Winnenden bringt am 14. und 18. Januar ein Gewinnspiel mit zur CMT und Waldstetten schenkt am 15. Januar heimische Produkte wie Apfelsaft und Likör aus.

