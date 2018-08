"Koppa-Fest" rund um das Weingut Mödinger

Im Strümpfelbacher Weingut Mödinger findet von Freitag, 17. bis Sonntag, 19. August 2018 das Koppa-Fest im gemütlichen Hof rund um das Weingut statt. Das Fest beginnt am Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

Die Gäste erleben, entdecken und genießen Geselligkeit, Gastlichkeit und Kulinarisches aus Weinkeller und Küche. Am Samstag und Sonntag gibt es zudem musikalische Unterhaltung. Der CVJM Strümpfelbach bietet am Sonntag Kaffee und Kuchen an.

