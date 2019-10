Pressemitteilung BoxID: 770997 (Tourismusverein Remstal-Route e.V.)

Fotowettbewerb des Tourismusvereins Remstal-Route

Bild für Titelseite des neuen Remstal Magazins gesucht

Ob Profi, Hobbyfotograf oder Zufallstreffer: Für die 1. Ausgabe 2020 des Remstal Magazins sucht der Tourismusverein Remstal-Route e.V. im Rahmen eines Fotowettbewerbs eine tolle Aufnahme für die Titelseite.



Da das kommende Magazin von Januar bis Juni gültig ist, sollte das Motiv jahreszeitlich passend und natürlich im Remstal aufgenommen worden sein. Wer am Fotowettbewerb teilnehmen möchte, postet einfach unter dem entsprechenden Beitrag auf der Facebook-Seite des Tourismusvereins unter www.facebook.com/remstal.info sein schönstes Remstal-Bild (möglichst im Hochformat, in druckfähiger Qualität). Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 24. Oktober 2019.



Dem Gewinner winken nicht nur „Ruhm und Ehre“ mit seinem Bild auf dem Cover – das Hotel im Remspark in Schwäbisch Gmünd, www.hotelamremspark.de, hat zudem einen tollen Preis gesponsert: Eine Übernachtung für zwei Personen mit 3-Gänge-Menü inkl. Aperitif im Wert von 199 Euro.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (