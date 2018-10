EcoWinner 2018

08.10.18

Bei der 22. EcoWinner Weinprämierung zeigte sich abermals das hohe Qualitätsniveau der deutschen Bio-Weine. 93 Betriebe mit Bio-Zertifikat aus fast allen deutschen Anbaugebieten haben diesmal 502 Weine und Sekte angestellt, die von einer 53-köpfigen Expertenjury blind verkostet wurden.



Außer den ECOVIN-Betrieben konnten auch Erzeuger anderer Verbände und Weingüter, die nach EU-Bio-Richtlinien arbeiten, Weine zum Wettbewerb einreichen. Besondere Aufmerksamkeit erhalten beim EcoWinner-Wettbewerb Weine aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten (PIWI‘s), die auch in qualitativer Hinsicht immer mehr von sich reden machen.



Unter den 117 prämierten Weinen in zwölf Kategorien finden sich auch vier Bio-Weine und ein Sekt aus dem Remstal. So konnten der 2016 Gewürztraminer Qualitätssekt b.A. brut und der 2015 Merlot Reserve QbA trocken des Großheppacher Weinguts Klopfer die Jury überzeugen. Das Grunbacher Weingut Doreas darf sich über drei Siegerweine freuen: 2017 Riesling „Symphonie“ QbA trocken, 2016 „Ballade in Rot“ QbA trocken sowie 2015 Grunbacher Berghalde „Symphonie in Rot“ QbA trocken.



Alle Siegerweine erhalten die EcoWinner-Medaille, die auf den Flaschen der prämierten Tropfen glänzen und so den Verbrauchern eine wertvolle Orientierung bieten wird. Alle ausgezeichneten Weine unter www.ecovin.de/finden/ecowinner.

