DLG-Bundesweinprämierung 2019

Remstalkellerei und Weingut Kuhnle ausgezeichnet

Bei einer feierlichen Preisverleihung am 14. Oktober 2019 in Heilbronn hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen der Bundesweinprämierung 2019 der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) nun die Bundesehrenpreise an deutsche Spitzenwinzer vergeben.



Die Remstalkellerei eG aus Weinstadt-Beutelsbach wurde als Sekterzeuger mit dem Bundesehrenpreis in Bronze 2019 ausgezeichnet. Außerdem schaffte es die Genossenschaft erneut unter die „DLG Top 100 der besten Weinerzeuger“ im Wettbewerb und konnte sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 Ränge auf Platz 69 verbessern. Insgesamt erhielt die Remstalkellerei 3x Gold, 1x Silber und 1x Bronze für ihre Sekte sowie 4x Silber für ihre Weine.



Zudem kürte die DLG Nachwuchstalente aus der Branche zum „Jungwinzer des Jahres“. In insgesamt drei Runden mussten die Wettbewerbsteilnehmer ihr Wissen und Können in den Bereichen Oenologie, Wein-Sensorik und internationale Weinwirtschaft unter Beweis stellen. Daniel Kuhnle vom Weingut Kuhnle aus Weinstadt-Strümpfelbach schaffte es in die Top 10 und somit ins Finale. Zudem konnte sich das Weingut mit Platz 98 (1x Gold und 2x Silber) erstmals in den „DLG Top 100 der besten Weinerzeuger“ platzieren.

