44. Zehnteles-Schlotzer-Spaziergang

Etwas Bewegung, schöne Ausblicke, gemütliches Beisammensein, ungezwungene Atmosphäre und vor allem gute Weien sowie herzhafte Hausmannskost – das alles kann beim traditionellen "Zehnteles-Schlotzer-Spaziergang" in den Grunbacher Weinbergen erlebt werden. Der Weinbauverein Remshalden hat am Samstag, 18. August, ab 16 Uhr, und Sonntag, 19. August, ab 11 Uhr, wieder seine Zelte im Weinberg aufgeschlagen und lädt zum Spaziergang durch die idyllische Rebenlandschaft kombiniert mit dem Genuss der hier gewachsenen Weine ein.



Auf der Wegstrecke laden vier Stationen zum Probieren ein, an denen die Grunbacher Wengerter Weine und Sekte verschiedener Jahrgänge ausschenken. Für jeden Geschmack ist das passende Angebot zu finden. So werden Sonderfüllungen aus Remshaldener und Schorndorfer Lagen der Sorten Kerner, Trollinger, Chardonnay, Grauer Burgunder, Spätburgunder, Riesling und als Spezialität ein 2017 Pinot Meunier Rosé ausgeschenkt.



An Stand 2 gibt es am Sonntag leckere Crepes und den dazu passenden Süßwein. Dazu kann für eine gute Grundlage aus herzhaften Vesperspezialitäten wie selbstgebackenem Holzofenbrot, Käse, Peitschenstecken und Hausmacher Schinkenwurst gewählt werden. Am Samstag lockt zudem warmer Salzkuchen frisch vom Blech. Am Sonntag gibt es am Stand 1 ofenfrischen Flammkuchen. An Stand 3 haben die Besucher am Sonntagmittag zusätzlich zu den Standardangeboten noch die Auswahl zwischen Grillwürsten und Rebenhäcksel. Von ganz oben ist dann der malerische Remstalblick mit den am 4. Stand offerierten prickelnden Kellerei-Sekten und Cocktails nochmal so genussvoll.



Die Wengerter halten an allen Ständen nicht nur gern mal ein Schwätzle, für Interessierte gibt es auch Tipps und Infos rund um den Wein. Auch in diesem Jahr findet am Sonntag um 10.30 Uhr ein Gottesdienst im Grünen am Stand 4 mit dem Posaunenchor statt.



Mit der S-Bahn-Linie 2 von Schorndorf oder Stuttgart sind die Probierstände in ca. 35 Minuten Gehzeit ab Bahnhof Remshalden-Grunbach auf ausgeschilderten Wegen bequem zu erreichen. Autofahrer können sich in den umliegenden Straßen einen Parkplatz suchen und Radler sind sowieso flexibel beim Abstellen des Bikes.

