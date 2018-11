Wildschönau: Anklöpfeln, Krippenbau, Bergadvent - die Adventszeit im Tiroler Hochtal ist besonders

02.11.18

Die Adventzeit ist eine ganz besondere Zeit in der Wildschönau mit schönen Bräuchen und schönen Veranstaltungen.



„Anklöpfler“ sind als Hirten verkleidete Sänger und Musiker. Sie statten Häusern in der Nachbarschaft einen Besuch ab. Dort stimmen sie Lieder an, um die Weihnachtsbotschaft zu verkünden. Krippenbau nimmt einen hohen Stellenwert ein, es gibt entsprechend viele Krippenbauer im Tal. Viele weitere Bräuche werden in der Adventszeit zelebriert. Die Anklöpfler besuchen auch den Tiroler Bergadvent Wildschönau am 01./02. und 08./09. Dezember im Bergbauernmuseum z`Bach, einem liebevoll restaurierten Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert. Für den Bergadvent wird das ganze Jahr wird gebastelt und produziert. Zu erstehen gibt es Adventkränze, hochwertige Basteleien und Dekorationen, Tiroler Handwerk und Produkte von den örtlichen Bauern. Sehr regional sind Spezialitäten wie die Brodakrapfen mit Graukäse von den Sturmlödern oder ausgezogene Nudeln mit Preiselbeeren oder Kraut, die man unbedingt kosten sollte. Bläser und Volksmusikgruppen gestalten ein stimmungsvolles und besinnliches Musikprogramm.



Der Tiroler Bergadvent Wildschönau: Etwas stiller, etwas besinnlicher.



Alle Informationen zur schönen, besinnlichen Adventszeit sind hier zusammengefasst:



