Kneippen, Qi Gong & altes Kräuterwissen

Es grünt und blüht in der warmen Jahreszeit in Scheffau am Wilden Kaiser – ideal für wohltuende Wanderungen durch die Tiroler Landschaft. Bei Kneipptouren erproben sich Gesundheitsbewusste bis in den Oktober hinein an Venentreppe und Barfußweg oder atmen tief die salzige Luft in einem Freiluft-Inhalatorium ein. Für urige Einkehrmöglichkeiten mit heimischen Produkten und frischen Kräutern zwischendurch ist ebenfalls gesorgt: etwa beim „Jägerwirt’s Genussladl“ oder in der Hinterschießlingalm oberhalb vom Ortszentrum. Geführte Erlebnis-Spaziergänge für Körper und Geist hingegen sind die spannenden Streifzüge durch die Natur mit Qi Gong, Märchenstunde oder einer Kräuterführung (Juni bis September). Tipp: Immer samstags von 19. Mai bis 27. Okt. 2018 nehmen Interessierte im Hotel Kaiserlodge in Scheffau am zweistündigen Kräuterkunde-Kurs teil. Das Seminar leitet Expertin Gertrude Messner (30 €/Pers. mit Wilder Kaiser GästeCard, Anmeldung erforderlich).



Weitere Infos zur Region Wilder Kaiser/Tirol unter www.wilderkaiser.info

Tourismusverband WILDER KAISER

Die Region Wilder Kaiser im gleichnamigen Naturschutzgebiet ist eine Ganzjahres-Destination im Tiroler Unterland/Österreich. Zu ihr gehören die vier Orte Ellmau, Going, Scheffau und Söll. Die markanten Gipfel des Wilden Kaisers sind Ziel für Wander- und Kletterfreunde, leichte Routen eignen sich auch für Familien und Genießer. Dank des günstigen Mikroklimas beginnt der Bergsommer bereits Mitte Mai und endet im Oktober. Als erste alpine Region mit dem "Österreichischen Wandergütesiegel" ausgezeichnet, verfügt sie außerdem über das größte zusammenhängende Skigebiet des Landes. Bekannt ist der Wilde Kaiser auch durch die Fernsehserie "Der Bergdoktor".





