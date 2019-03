Drei Disziplinen für den guten Zweck

07.03.19

Wenn es darum geht, die Laureus Sport for Good Foundation zu unterstützen, lassen sich „Kaiser“ Franz Beckenbauer sowie Ski-Legende Maria Höfl-Riesch und Olympiasieger Felix Gottwald nicht lange bitten – zumal es sich am 23. März 2019 um einen eher außergewöhnlichen Wettbewerb handelt: Erstmals findet auf der Stanglleit'n in Ellmau am Wilden Kaiser/Österreich ein Ski Triathlon statt. Auch wenn die Disziplinen mit dem olympischen Wettbewerb wenig gemeinsam haben: Spannung und Gaudi dürften bei Riesenslalom, Biertischrodeln und Schneeball-Zielwurf gleichermaßen Aktive wie Fans begeistern. Der Erlös des Charity-Triathlons fließt in soziale Sportprojekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche. www.wilderkaiser.info



Insgesamt 80 Unterstützer erwartet das Team um Organisator Marcus Höfl (MHM Majors GmbH): „Das Teilnehmerfeld besteht aus aktiven und ehemaligen Sportlern, Laureus-Sport-for-Good-Botschaftern, VIPs und Förderern der Stiftung“, so Höfl. Der Reinerlös kommt der Laureus Sport for Good Foundation Deutschland und Österreich zugute. Wie hoch der Betrag ausfallen wird, erfahren Teilnehmer und geladene Gäste bei der festlichen Abendveranstaltung im Bio-Hotel Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser.



„Es freut und ehrt uns sehr, dass Ellmau und Going Austragungsorte für eine so hochkarätige Charity-Veranstaltung sind und wir unterstützen natürlich, wo wir nur können“, meint Peter Moser, Tourismusmanager Ellmau. Nach dem erfolgreichen Bike&Ski Night Race im Januar ist der Ski Triathlon die nächste medienwirksame Eventpremiere in diesem Winter“, ergänzt Lukas Krösslhuber, Geschäftsführer Tourismusverband Wilder Kaiser. „Beide Events sind als jährliche Veranstaltung konzipiert, um das Unterhaltungs-Image von Ellmau mittelfristig zu stärken. Besonders freut mich, dass der Stanglwirt dabei ist, steht er doch mehr als jeder andere für die Themen Sport, Promis und soziale Verantwortung.“



„Laureus Sport for Good investiert die Erlöse aus dem Ski Triathlon in soziale Sportprojekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Österreich und Deutschland. Unser Ziel ist es, den Wert von jedem gespendeten Euro zu multiplizieren, indem wir mit Wissen und dem globalen Laureus-Netzwerk aktiv zur Seite stehen. So können sich die Projekte bestmöglich entwickeln und Stück für Stück mehr jungen Menschen über den Sport helfen, ihre Potenziale zu entfalten“, sagt Paul Schif, Geschäftsführer der Laureus Sport for Good Foundation Germany, Austria.



Über Laureus Sport for Good



Die Laureus Sport for Good Foundation fördert soziale Sportprojekte finanziell und stellt ihnen darüber hinaus ihr Netzwerk, Training und strategische Beratung zur Verfügung. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinnützige Organisationen, die über den Sport benachteiligten Kindern und Jugendlichen Perspektiven aufzeigen, bestmöglich in ihrer Entwicklung zu unterstützen und einen nachhaltigen Wandel in der Gesellschaft zu bewirken. Seit 2009 gehört auch Österreich zum Aktionsbereich der Stiftung. Bisher leisteten die deutschen und österreichischen Laureus Förderprojekte für mehr als 50.000 Kinder und Jugendliche aus sozialen Brennpunkten Hilfe, Beratung und Förderung. Weitere Infos unter www.laureus.de

