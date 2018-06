Berglauf für die Profis und "Stoamandl" für die Kinder

Den 7. Juli 2018 hat sich Roland Rieder dick im Kalender markiert: An besagtem Tag fällt um 7 Uhr am Scheffauer Dorfplatz der Startschuss für einen abwechslungsreichen und kräftezehrenden Gebirgslauf, den 2. Kaiserkrone JOLsport Elite Run. Ganze 3.500 Höhenmeter sind bei dem 58 Kilometer langen Rennen rund um den Wilden Kaiser zu überwinden. Nur 67 Top-Trailrunner dürfen antreten, der Kufsteiner Rieder gehört als Vorjahres-Zweiter dazu. Die schnellsten Athleten werden gegen 14 Uhr im Ziel erwartet. Große und kleine Gäste haben am gleichen Tag die Möglichkeit, beim geführten Publikumslauf in gemütlichem Tempo auf der Originalstrecke zu laufen, Tiroler Spezialitäten im Ort oder am Berg zu verkosten oder die Natur in der Region Wilder Kaiser zu erkunden. www.wilderkaiser.info



Wer vom Zuschauen und Anfeuern am frühen Morgen Hunger und Durst bekommen hat, gönnt sich Kipferl und Verlängerten in einer der vielen Cafés im Scheffauer Ortszentrum oder gleich ein Frühstück am Berg, zum Beispiel auf der Hinterschießlingalm oberhalb des Dorfes. Auf dem etwa 45-minütigen Weg dorthin durch die Rehbachklamm gibt es gerade für Kinder viel zu erleben: kleine Wasserfälle, Felsbrocken und Steine im Wasser, aus denen sie „Stoamandl“ bauen. Oben angekommen, serviert die Wirtsfamilie Steiner neben selbstgebackenem Brot weitere Spezialitäten wie Kräuteraufstrich, Käse, Speck und Milch aus dem Stall.



Gäste der Region Wilder Kaiser, die selbst Lust auf Trailrunning vor Bilderbuch-Panorama bekommen haben, schließen sich um 10.30 Uhr beim kostenlosen Publikumslauf „Kaiserkrone für jedermann“ den Coaches des Cross the Alps Team an. Treffpunkt ist im Start- & Zielgelände am Scheffauer Dorfplatz. Ganz gleich, ob Zaungast oder Hobby-Bergläufer: Am Nachmittag bleibt noch genug Zeit, am Ufer des Hintersteiner Sees oder am Scheffauer Meditationsplatz auf Schaukelliegen zu entspannen. Gegen 17 Uhr können Fans bei der Siegerehrung nochmals den Athleten zujubeln und anschließend bei der After Race Party des Kaiserkrone JOLsport Elite Run auf ihre Helden und einen abwechslungsreichen Tag am Wilden Kaiser/Tirol anstoßen.



Programm „Kaiserkrone JOLsport Elite Run“ am 7. Juli 2018



7 Uhr Start des 2. „Kaiserkrone JOLsport Elite Run“, Dorfplatz Scheffau

10.30 bis 12.30 Uhr „Kaiserkrone für jedermann“, Dorfplatz Scheffau

ca. 14 Uhr Zieleinlauf der ersten Athleten, Dorfplatz Scheffau

17 Uhr Siegerehrung und After Race Party, Dorfplatz Scheffau



Weitere Infos zur Region Wilder Kaiser/Tirol unter www.wilderkaiser.info

Tourismusverband WILDER KAISER

Die Region Wilder Kaiser im gleichnamigen Naturschutzgebiet ist eine Ganzjahres-Destination im Tiroler Unterland/Österreich. Zu ihr gehören die vier Orte Ellmau, Going, Scheffau und Söll. Die markanten Gipfel des Wilden Kaisers sind Ziel für Wander- und Kletterfreunde, leichte Routen eignen sich auch für Familien und Genießer. Dank des günstigen Mikroklimas beginnt der Bergsommer bereits Mitte Mai und endet im Oktober. Als erste alpine Region mit dem "Österreichischen Wandergütesiegel" ausgezeichnet, verfügt sie außerdem über das größte zusammenhängende Skigebiet des Landes. Bekannt ist der Wilde Kaiser auch durch die Fernsehserie "Der Bergdoktor".













Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren