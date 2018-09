Bergglück und Talromantik für Sportliche und Genießer

06.09.18

Mit 284 Pistenkilometern, 90 Liften und Bahnen sowie über 70 Einkehrmöglichkeiten lockt die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental Wintersport-Fans aus aller Welt in die Tiroler Region. Bei guter Schneelage laufen dort am 8. Dezember 2018 die Lifte wieder an. Dann heißt es: Nichts wie „rauf aufn Berg“! Auf der Hohen Salve, dem Hartkaiser oder Brandstadl fordern sich sportlich Aktive beim Skifahren, Snowboarden oder Rodeln heraus. Wer es ruhiger mag, folgt weniger besuchten Pfaden im Tal – als Langläufer, in Winterstiefeln oder mit Schneeschuhen. www.wilderkaiser.info



SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental: Auf los geht’s los



An gleich zwei Wochenenden im Dezember (8./9. und 14.-16.12.2018) startet die diesjährige Skisaison am Wilden Kaiser mit günstigen Angeboten und viel Livemusik. Bei den SkiWelt Winteropening Party Wochenenden gilt es, bestens präparierte Pisten zu erkunden – Gaudi für alle gibt’s gratis dazu. Und wer von 8. bis 21. Dezember 2018 und 16. bis 31. März 2019 drei Tage oder länger am Wilden Kaiser verbringen möchte, spart bei den SuperSkiWochen Pauschalen in ausgewählten Hotels, Pensionen oder Bauernhöfen bis zu 25 Prozent auf den regulären Preis. Auch Familien profitieren in diesem Zeitraum: Sobald ein Elternteil einen Skipass von mindestens drei Tagen kauft, fahren alle Kinder bis 15 Jahre gratis mit.



Bergbahnen Ellmau-Going:



Neues Hotel samt Tiefgarage



Die stylische „Tirol Lodge“, komplett aus Holz gebaut, wird am 14. Dezember 2018 eröffnet und liegt direkt an der neuen Hartkaiserbahn in Ellmau. Neben 171 Zimmern und Tiefgarage bietet das Hotel einen beheizten Outdoor-Pool und -Fitnessbereich, Panorama-Sauna, Lobby-Lounge und Bar, Skiverleih, Skischule, Ticketverkauf sowie die Skipiste direkt vor der Haustür. Insgesamt stehen vier Restaurants am Berg oder im Tal zur Verfügung, in denen bargeldlos und bequem mit der Zimmerschlüsselkarte bezahlt werden kann. Tipp: Das Tirol Lodge Opening Ski Special (buchbar von 16.-20.12.2018) beinhaltet 4 Nächte in der gebuchten Kategorie sowie den 4-Tages-Skipass für die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental und kostet ab 277 €/Pers. im DZ. www.wilderkaiser.info, www.tirollodge.tirol



Mini-Auszeit: Ladies’ (& Men’s) Days



Ab 9. Januar 2019 erhalten alle weiblichen Skicracks im Rahmen der Ladies‘ Days jeweils mittwochs ihre Tages- oder Teiltageskarten für sämtliche Pisten der SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental zum Jugendtarif und damit ab 18,50 €/Tag. Gut zu wissen für die andere Hälfte der Skifahrer: Männer bezahlen ab 8. Januar 2019 immer dienstags an den Men’s Days für Tages- oder Teiltageskarten den identisch reduzierten Preis.



Sanfter Winter à la carte: Glücksmomente im Schnee



Wer im Winter lieber ohne Ski draußen unterwegs ist, dem bietet die Region Wilder Kaiser reichlich Alternativen: Spaziergänger laufen zu Fuß auf geräumten Wegen durch die beschauliche Winterlandschaft. Schneeschuhwanderer stapfen abends mit Fackeln durch den knirschenden Schnee. Und auch richtig flott bergab geht’s abseits der Skipisten: Schlittenfans sausen auf schneesicheren und teilweise sogar beleuchteten Rodelbahnen von insgesamt über zwölf Kilometern Länge in Richtung Tal. Dort toben sich alle, die immer noch nicht genug haben, beim Eislaufen und Eisstockschießen aus. Anlässlich der Kaiserwochen von 5. bis 26. Januar 2019 sind zahlreiche sanfte Winter-Angebote reduziert oder sogar kostenlos. Und da es zu dieser Zeit schon wieder länger hell bleibt, können Aktive auch beides: erst Ski fahren am Berg, dann entspannt wandern im Tal.



Spaß für Kids: Winter-Hexen unterwegs!



In der Wintersaison 2018/19 kommen die Hexen des Söller „Hexenwassers“ in der Region Wilder Kaiser nicht mehr zur Ruhe, denn jetzt lernen sie Skifahren. Schon im vergangenen Winter „flog“ so manche Hexe in Schall und Rauch durch die SkiWelt Söll. Mit ein bisschen Glück sah oder hörte man sie über die Pisten fegen. Häufig trifft man sie auch beim Gasthof Hochsöll oder in anderen Hütten an, um einen Schnappschuss zu ergattern. Mit Sicherheit aber sichtet man sie jeden Vormittag um 10.63 Uhr vor ihrem Hexenhaus „Simonalm“, wo ein großer Kessel mit mystischem Zaubertrank über dem Feuer brodelt. www.hexenwasser.at



Rasant auf Kufen und Reifen: „Bike & Ski“



Ein Adrenalinkick der außergewöhnlichen Art erwartet Besucher bei Bike & Ski am 12. Januar ab 18 Uhr in der SkiWelt Ellmau. Das hochkarätige Event mit zwei Rennen, Siegerehrung sowie einer After Race Party bis vier Uhr früh wird begleitet von Stars aus Sport und Showbiz, darunter die beiden Ex-Skirennläufer Reinfried Herbst und Manfred Pranger. Beim Kampf von Mensch und Maschine treten wendige Ski-Akrobaten gegen schwere Harley-Davidson-Motorräder in der Region Wilder Kaiser an. Ein Rahmenprogramm für die ganze Familie (14 bis 18 Uhr) sorgt für Unterhaltung auch bei Kids. www.bike-ski.com



Vorläufige Wintertermine 2018/19 im Überblick:



01.12.2018 Adventsingen, Going



01.12.2018 Kirchenkonzert, Ellmau



07./08. und



14./15.12.2018 Ellmi’s Zauberhafter Bergadvent, Ellmau



08./09.12. &



14.-16.12.2018 Skiwelt Winter-Opening Party Wochenende



16.12.2018 Weihnachtsmarkt, Going



30.12.2018 Vorsilvesterparty mit Marc Pircher & Klangfeuerwerk, Scheffau



31.12.2018 Silvesterfeuerwerk, Going



31.12.2018 Silvester-Veranstaltungen in den Restaurants und Bars, Ellmau



09.01.-06.03.2019,



jeweils mittwochs Winterdorf-Abende in Scheffau



01.01.2019 Fackelwanderung & Klangfeuerwerk, Söll



01.01.2019 Neujahrsveranstaltung mit Klangfeuerwerk, Ellmau



05.01.2019 Kaiserwochen-Eröffnungs-Winterparty auf der Rübezahlalm, Ellmau



07.01.-25.03.2019,



jeweils montags Ellmauer Skinacht mit Après-Ski-Gaudi



12.01.2019 „Bike & Ski”, Ellmau/Going



09.02.2019 Feuerwehrball, Going



14.02.2019 Going live – Flying Dutchman Orkestra, Going



05.03.2019 Fasching in Ellmau auf der Stanglleit, Ellmau



09.-31.3.2019 Skihütten-Gaudiwochen



15.03.2019 Frühjahrskonzert der BMK Scheffau, Scheffau

(lifePR) (