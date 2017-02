Sächsische Schweiz: Müglitztal will Tourismus beleben

Die Gemeinde Müglitztal, etwa 15 Kilometer südöstlich von Dresden, ist jetzt Mitglied des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz (TVSSW). Den Beschluss zur Aufnahme fasste der TVSSW-Vorstand bei seiner heutigen Tagung auf Schloss Weesenstein. Die etwa 2000 Einwohner starke Kommune möchte damit ihre touristische Entwicklung voranbringen.



„Er gibt hier soviel zu entdecken, soviel Potenzial für den Tourismus. Das möchten wir nutzen. Im Tourismusverband Sächsische Schweiz sehen wir einen starken Partner, der uns mit seinem Know-how und seinem Netzwerk dabei helfen kann“, sagt Bürgermeister Andreas Burkhardt.



Bekannteste Sehenswürdigkeit des Müglitztales und internationaler Besuchermagnet ist das Schloss Weesenstein mit seiner barocken Parkanlage. Doch der Landstrich hat mehr zu bieten. In dem idyllischen Tal und der angrenzenden Hochfläche befinden sich das Schloss und die Naturbühne Maxen, kleine Museen, Kirchen, technische Denkmale, Skipisten sowie Relikte einstigen Kurwesens. Einiges ist bereits als Kultur- und Freizeitangebot etabliert. Anderes ist noch unbekannt, liegt brach oder wartet auf seine Ertüchtigung für den Tourismus.



„Das Müglitztal ist ein Rohdiamant“, sagt der TVSSW-Vorsitzende Klaus Brähmig MdB. „Nur einen Katzensprung von Dresden entfernt, bietet es Talromantik, Ruhe, herrliche Luft und architektonische Kleinodien. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Engagierten der Gemeinde den Tourismus hier zu beleben.“ Auch der Verband profitiere. Nun seien fast alle Gemeinden und Städte im Einzugsgebiet Mitglieder im TVSSW. „Das stärkt unsere Position als wichtigste touristische Interessenvertretung der Region.“



An Visionen mangelt es der Gemeinde Müglitztal nicht. So sollen zunächst Wanderwege wiederbelebt und das Tourismusmarketing intensiviert werden. Auch die Errichtung eines Campingplatzes bringt Burkhardt ins Spiel. Dieser existiert – wie vieles Weitere – bisher nur als Idee. Doch der erste Schritt in die touristische Zukunft des Müglitztales wurde heute mit dem Beitritt zum Tourismusverband getan. Weitere sollen folgen.





Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.

Der Tourismusverband Sächsische Schweiz ist ein seit 1991 eingetragener Verein mit Sitz in Pirna/Sachsen. Kernaufgaben sind die Vertretung touristischer Interessen im ehemaligen Landkreis Sächsische Schweiz sowie die überregionale und internationale Vermarktung der Destination Sächsische Schweiz. Aktuell zählt die Organisation etwa 400 Mitglieder und kooperiert mit mehr als 600 Unternehmen, Institutionen, Verbänden und Privatpersonen.



Über die Tourismusregion Elbsandsteingebirge/Sächsisch-Böhmische Schweiz:



Das Elbsandsteingebirge - bestehend aus Sächsischer und Böhmischer Schweiz - ist eine der spektakulärsten Naturlandschaften Europas. Die grenzüberschreitende Region befindet sich im äußersten Südosten Deutschlands sowie dem Norden Tschechiens und ist nur wenige Kilometer von der sächsischen Landeshauptstadt Dresden entfernt. Die Landschaft fasziniert durch ihren Formenreichtum - mit Tafelbergen, Hochflächen, Felsenriffen, Felsnadeln, Schluchten, Wäldern sowie dem Elbtal. Ein Großteil der insgesamt etwa 710 Quadratkilometer großen Region mit seiner reichen Flora und Fauna ist beiderseits der Grenze als Nationalpark geschützt. Im Süden schließt sich nahezu nahtlos das stark vom Vulkanismus geprägte Böhmische Mittelgebirge mit markanten, kegelförmigen Bergen an. Gemeinsam mit der Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz ergibt sich so ein zusammenhängendes Landschaftsschutzgebiet von etwa 1800 Quadratkilometern.



