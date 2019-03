"MÜRITZ rundum" macht auch ohne Auto mobil

12.03.19

Nächster Halt: Nationalpark. Umweltfreundlich und bequem gelangen Urlauber dank „MÜRITZ rundum“ per Bus zum Ziel. Die nachhaltige Mobilitätsinitiative der Mecklenburgischen Seenplatte vernetzt Städte, Sehenswürdigkeiten und den Müritz-Nationalpark rund um den größten Binnensee Deutschlands, die Müritz, miteinander. Das Konzept ist nicht nur mit dem „Fahrtziel Natur Award 2018“ ausgezeichnet worden, sondern erhielt Anfang 2019 auch den Marketing-Award „Leuchttürme der Tourismuswirtschaft“, ausgelobt vom Ostdeutschen Sparkassenverband. „Wir sind stolz darauf, das Nahverkehrsangebot der Region verbessert zu haben und dass dieses nicht nur von unseren Gästen, sondern auch von der Jury geschätzt und angenommen wird“, freut sich Bert Balke, Geschäftsführer des Tourismusverbands Mecklenburgische Seenplatte e.V. www.mueritz-rundum.de



Morgens per Bus in den Müritz-Nationalpark, am Nachmittag mit dem Fahrgastschiff über die Müritz und am Abend zum Dinner nach Waren – dank „MÜRITZ rundum“ kein Problem. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln geht es für Gäste zu beliebten Ausgangspunkten. Entstanden ist das Angebot aus einer Zusammenarbeit folgender Partner: Förderverein Müritz-Nationalpark, Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte, Kommunen, Landkreis und Mecklenburg-Vorpommerscher Verkehrsgesellschaft (MVVG). Die Jury des „Fahrtziel Natur Award 2018“ war bereits überzeugt, in der vergangenen Woche erhielt das Konzept den Marketing-Award „Leuchttürme der Tourismuswirtschaft“ als Landessieger Mecklenburg-Vorpommern. „MÜRITZ rundum“ zeige, wie Mobilität im ländlichen Raum aussehen kann, lobten die Juroren. Obendrein entspreche die Idee den Wünschen der Urlauber: Sie wollen ihr Ziel unkompliziert, stressfrei und ohne Auto erreichen.



„Die Auszeichnungen zollen dem Projekt und jedem einzelnen Partner und Förderer Anerkennung“, so Bert Balke. „Sie bestätigen, dass die Mobilität Basis und Zukunftsthema erfolgreicher Destinationen ist.“ Auf dem Erfolg ausruhen ist aber keine Option für die Verantwortlichen: „Wir wollen die Mecklenburgische Seenplatte als Natur-Urlaubsregion für Bahnreisen noch attraktiver machen.“ So erhalten Besucher, die in Waren (Müritz), Klink, Röbel/Müritz oder Rechlin übernachten, eine Gästekarte und nutzen das Angebot damit zwischen 1. April und 31. Oktober sogar kostenlos. Ansonsten macht das preiswerte Nationalpark-Ticket einen ganzen Tag lang mobil. In vielen anderen Orten der Seenplatte gibt es ein Zwei-Tagesticket für 17 €/Erwachsener. Die Busse ermöglichen die Mitnahme von Fahrrädern und Gepäck, zahlreiche Haltestellen bieten Anschluss an die Fahrgastschiffe der Weissen Flotte sowie an DB-Bahnhöfe.

