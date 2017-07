Expedition ins Seenreich: Forscherteam für Forschungsexpedition an der Mecklenburgischen Seenplatte an Bord des Forschungsschiffes ALDEBARAN gesucht

Für eine exklusive Forschungsexkursion an Bord des Forschungs- und Medienschiffes ALDEBARAN vom 8. bis 10. September 2017 können sich naturbegeisterte Hobby-Forscher bis zum 31. Juli 2017 beim Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte bewerben!



Einmal mit einem echten Meeres-Forschungsschiff unterwegs sein - diesen Traum vieler naturbegeisterter Menschen erfüllt der Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte für eine Wochenend-Expedition auf der Müritz an Bord des Forschungs- und Medienschiffes ALDEBARAN. Die gelbe Segelyacht mit Tauchstation forscht im Auftrag der Wissenschaft im September auf dem größten deutschen Binnensee, unterstützt durch das Nationalparkamt Müritz. Hier im Land der 1000 Seen nehmen Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei die Biologische Vielfalt gemeinsam mit ihren Gästen unter die Lupe.



Am Wochenende vom 8. bis 10. September 2017 dürfen Forschungsgäste mit an Bord. Der Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte lädt zwei neugierige und wassersportaffine Teams oder auch Familien ein, Gewässerforschung auf der ALDEBARAN hautnah zu erleben: Beobachten, Hypothesen aufstellen und experimentieren. Zwei Tage an Bord der ALDEBARAN bieten vielfältige Möglichkeiten, Einblicke in die spannende Welt der Wissenschaftler zu erhalten. Die Freizeit-Forscher erleben so die einzigartige Landschaft und die Biologische Vielfalt der Mecklenburgischen Seenplatte auf ganz besonders intensive Weise.



Unterwasserkameras und Bodengreifer im Einsatz



Hochauflösende Unterwasserkameras und Forschungstaucher zeigen die atemberaubende Unterwasserwelt der Mecklenburgischen Seenplatte. Selbst erfahrene Wissenschaftler sind nicht mehr vom Bildschirm wegzulocken, wenn sie den Seeboden und die Lebewesen dort live beobachten. Die Technologie an Bord der ALDEBARAN wird bereits seit über 25 Jahren erfolgreich für Fernsehen und Forschung eingesetzt. Bodengreifer und Planktonnetz werden für die Probenahme genutzt. Mit Mikroskop und Binokular können die Gäste auf Entdeckungsreise im Mikrokosmos der Kleinstlebewesen wie Plankton und Algen gehen. Eine Kamera überträgt das "Leben im Wassertropfen" gut sichtbar für alle Teilnehmer direkt auf den großen Monitor im Salon. Mit einer Multisonde werden in der Tiefe des Sees Sauerstoffgehalt und Temperatur gemessen.



Eckdaten zur Mitmach-Exkursion



Die Gewinner-Teams reisen am Freitag, 8. September 2017, eigenständig an. Sie übernachten in der Jugendherberge Waren (Müritz), die mit 102 Betten im modernen Haus direkt an der Müritz der perfekte Ausgangspunkt für Ausflüge in der Seenplatte für Familien und Gruppen ist. Die Mitmach-Exkursion auf der ALDEBARAN findet am Samstag und Sonntag statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt - es gibt eine kulinarisch leckere und nachhaltige Verpflegung mit regionalen Erzeugnissen. Ein rundherum unvergessliches Erlebnis für Familien oder ein Team von guten Freunden. Die Abreise erfolgt eigenständig am Nachmittag des 10. September 2017.



Bewerbung für die Mitmachexpedition



Die Exkursion ist sowohl für gemischte Teams von Jugendlichen und Erwachsenen geeignet als auch für Familien (mit Kindern ab Kindergartenalter). Bei Jugendlichen ist die Einverständnis der Erziehungsberechtigten erforderlich, Schwimmkenntnisse werden vorausgesetzt. Bewerben können sich Teams (2 bis 4 Personen) bis zum 31. Juli 2017 per E-Mail (Stichwort: Mitmach-Expedition, online@mecklenburgische-seenplatte.de) mit einem Motivationsschreiben oder einem kleinen Video. Bitte stellen Sie Ihre Gruppe dafür kurz vor und erzählen, warum Sie gern auf der Expedition dabei sein möchten und welchen Bezug Sie zur Biologischen Vielfalt der Mecklenburgischen Seenplatte haben. Die Kosten für An- und Abreise werden von den Gästen selbst getragen, Übernachtung, Expedition und Verpflegung werden vom Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte und den Partnern gestellt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Weitere Informationen: expedition.1000seen.de



Das Forschungs- und Medienschiff ALDEBARAN



Die ALDEBARAN, die seit 1992 weltweit als Medien- und Forschungsschiff im Einsatz ist, bietet einen Einblick in die spannende Forschungs- und Medienarbeit in Flüssen, Küstengewässern und auf hoher See. Die gelbe Segelyacht dient dabei insbesondere dazu, Meeres- und Gewässerforschung verständlich zu machen und so kommende Generationen für einen nachhaltigen Umgang mit den Ozeanen und Binnengewässern zu begeistern. Mit einem Tiefgang von nur knapp einem Meter ist die ALDEBARAN für Einsätze insbesondere in Flach- und Küstengewässern geeignet. www.aldebaran.org

Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e. V.

Die Mecklenburgische Seenplatte ist das größte zusammenhängende Seen- und Wassersportgebiet Mitteleuropas. 1117 natürliche Seen bilden das größte, vernetzte Wassersportrevier Europas. Das Herzstück ist die Müritz, mit 117 km² der größte deutsche Binnensee. Der Müritz-Nationalpark mit UNESCO-Weltnaturerbe, alten Buchenwäldern und vier weitere Naturparke bieten hervorragende Freizeitmöglichkeiten. Abseits lauter Straßen und hektischer Großstädte erlebt man eine reizvolle Natur- und Kulturlandschaft mit einer europaweit einmaligen Dichte an Guts- und Herrenhäusern. Ein Paradies für alle, die gern auf Entdeckungsreise gehen. Die Mecklenburgische Seenplatte garantiert einen Urlaub mit vielen Erlebnissen und Überraschungen. www.mecklenburgische-seenplatte.de

