Offizielles Partnerland: Mecklenburg-Vorpommerns Presseaktivitäten zur ITB Berlin

Mecklenburg-Vorpommern ist das offizielle Partnerland der ITB Berlin, die vom 7. bis 11. März in der Bundeshauptstadt veranstaltet wird. Erstmals nimmt damit ein Bundesland diese Herausforderung an. Die Vorbereitungen für die Präsentation des Urlaubslandes auf der weltgrößten Reisemesse, auf der sich Entscheider und Experten aus aller Welt treffen, laufen auf Hochtouren. Der Nordosten will Akzente setzen – mit Prominenten und Promotions, Storytelling und Social Media, Musik made in MV und Mitmachaktionen, Kulinarischem und Kreativem. Darüber möchten wir Sie im Rahmen von vier Pressekonferenzen informieren:



1. PRESSEKONFERENZ zu den Höhepunkten am Privatbesucher-Wochenende ITB Berlin 2018



am 21. Februar 2018,

von 11.00 bis 12.30 Uhr (Fototermin 10.45 Uhr),

im „BeachMitte“, Caroline-Michaelis-Str. 8, 10115 Berlin



Gesprächspartner:



• Harry Glawe, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern,

• Wolfgang Waldmüller, Präsident des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern,

• Dr. Martin Buck, Senior Vice President Travel & Logistics Messe Berlin, sowie

• David Ruetz, Head of ITB Berlin,



Moderation: Julia Wegener, PR Manager ITB Berlin



2. LANDESPRESSEKONFERENZ in Schwerin zum Überblick der Aktionen des Partnerlandes Mecklenburg-Vorpommern auf der ITB Berlin

(Teilnahme für Mitglieder der LPK, Kontakt: lpk-mv@gmx.de)



am 27. Februar 2018, um 13.00 Uhr,

im LPK-Raum im Schweriner Schloss, Lennéstraße 1, 19053 Schwerin



Gesprächspartner:



• Harry Glawe, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern, sowie

• Wolfgang Waldmüller, Präsident des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern,



3. ERÖFFNUNGSPRESSEKONFERENZ der ITB Berlin 2018



am 6. März 2018, von 10.00 bis 11.30 Uhr,

(Fototermin: 9.45 Uhr) im Palais am Funkturm

(Messegelände, über Eingang Messe Nord),

Hammarskjöldplatz / Masurenallee, 14055 Berlin



Gesprächspartner:



• Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin,

• Harry Glawe, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern,

• Dr. Michael Frenzel, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), sowie

• Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen ReiseVerbandes (DRV),



Moderation: Emanuel Höger, Pressesprecher und Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Corporate Communication Unternehmensgruppe Messe Berlin



4. PRESSEKONFERENZ Mecklenburg-Vorpommern: Partnerland der ITB Berlin präsentiert die Höhepunkte 2018



am 7. März um 12.00 Uhr, im Pressekonferenzraum

in Halle 5.3, Medienzentrum der ITB Berlin,

Messedamm 22, 14055 Berlin



Gesprächspartner:



• Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns,

• Harry Glawe, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern,

• Wolfgang Waldmüller, Präsident des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern,

• Christoph Krause, Geschäftsführer Dock Inn in Warnemünde, sowie

• N. N.



Moderation: Tobias Woitendorf



Wir freuen uns auf Ihr Kommen, das Sie uns bitte bis zum 19. Februar 2018 per E-Mail an presse@auf-nach-mv.de oder per Telefon unter 0381 40 30 613 ankündigen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren