Kunst:Offen zu Pfingsten - Faltblatt weist den Weg zu Ateliers und Galerien

281 Künstler öffnen zu Pfingsten ihre Türen zu Werkstätten, Ateliers oder Galerien in Vorpommern und lassen sich von Kunstinteressierten über die Schulter schauen. Vom 19. bis 21. Mai wehen zu 24. Mal blau-weiße Fahnen dort, wo sich Besucher Malereien, Skulpturen oder Plastiken ansehen, an Workshops und Führungen teilnehmen, gemeinsam malen oder bei Kaffee und Kuchen mit den Künstlern ins Gespräch kommen können. Zur Eröffnungsveranstaltung am 18. Mai ab 17.00 Uhr im Kulturspeicher im Seebad Ueckermünde werden beispielsweise die Sammelausstellung mit ausgewählten Werken der Teilnehmer eröffnet und zu einer kostenlosen Stadtführung eingeladen. Die Band „Sparks & Ashes“ begleitet einen Bummel durch den Kunstmarkt oder den Genuss kulinarischer Leckerbissen. Das Faltblatt mit Karte, Künstlern und Kontakten liegt ab sofort in allen Tourist-Informationen in Vorpommern, auf Usedom, Fischland-Darß-Zingst und Rügen aus. Darüber hinaus kann der Flyer auf www.kunst-offen.net oder unter 03834/891189 beim Tourismusverband Vorpommern e. V. bestellt werden.

