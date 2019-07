Pressemitteilung BoxID: 759636 (Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.)

Kavallerie und Kubb-Turnier: 20. Schwedenfest in Wismar

Hansestadt feiert vom 15. bis 18. August

Jubiläum: Vom 15. bis 18. August wird in der UNESCO-Welterbestadt Wismar das 20. Schwedenfest veranstaltet. Damit erinnert die Hansestadt an die 155-jährige Zugehörigkeit zum Königreich Schweden. Ein Wochenende lang feiern die Einwohner Wismars gemeinsam mit Gästen aus aller Welt ein historisches Stadtfest, das gleichzeitig als das größte Schwedenfest außerhalb Schwedens gilt. Gefeiert wird vom Marktplatz bis zum Alten Hafen: mit Schlachtdarstellungen, bei dem schwedische Karolinertruppen mit Kavallerie, Infanterie und Artillerie anrücken, einem Kubb-Turnier, einem historischen Umzug oder einem Schwedenlauf, der quer durch die Welterbestadt führt. Mit von der Partie ist auch der Dampf-Eisbrecher „Stettin“, auf dem Gäste unter anderem zu einer Ausfahrt anlässlich des Feuerwerks am Freitag aufbrechen können.

Weitere Informationen: www.wismar-tourist.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (